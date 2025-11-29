Lifestyle

GrÃ¼nen-Chef Banaszak fordert sozial gerechteren Klimaschutz

  • dts - 29. November 2025, 11:54 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼nen-Chef Banaszak fordert sozial gerechteren Klimaschutz
Felix Banaszak am 29.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat dazu aufgerufen, den Klimaschutz sozial gerechter zu gestalten.

Er sagte am Samstag auf dem Bundesparteitag in Hannover, dass der soziale Anspruch hoch sein mÃ¼sse, wÃ¤hrend der Ã¶kologische Anspruch nicht nach unten korrigiert werden dÃ¼rfe. Ziel sei es, Menschen aus allen Schichten der BevÃ¶lkerung fÃ¼r eine "Mitmach-Ã–kologie" zu gewinnen.

Banaszak fÃ¼hrte das aktuell geringere Interesse am Klimaschutz in der Gesellschaft auf verschiedene Krisen wie Krieg, Pandemie und Inflation zurÃ¼ck. Zudem machte er die Lobbyarbeit fossiler Interessengruppen dafÃ¼r verantwortlich. "Diesem fossilen Lobbyismus sagen wir heute den Kampf an", erklÃ¤rte er. Er mahnte seine Partei, die Menschen emotional stÃ¤rker mitzunehmen, und betonte, dass es nicht um Flugscham oder Kritik am Stolz auf das eigene Auto gehe, sondern um eine "Klimapolitik fÃ¼r alle".

Als Mittel zur Umsetzung dieser Ziele setzen die GrÃ¼nen auf die EinfÃ¼hrung eines Klimagelds, von dem besonders Menschen mit niedrigeren Einkommen profitieren sollen. Zudem solle die Ã¶kologische FÃ¶rderung, etwa fÃ¼r WÃ¤rmepumpen, stÃ¤rker sozial gestaffelt werden. Auch die Probleme von Mietern in GroÃŸstÃ¤dten mÃ¼ssten ernst genommen werden. Scharfe Kritik Ã¼bte Banaszak an der Politik der Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU), die seiner Meinung nach zu sehr auf das Bewahren des Alten setze.

