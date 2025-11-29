Politik

Neue AfD-Jugend: Beginn von GrÃ¼ndungstreffen verzÃ¶gert sich wegen Protesten

  • AFP - 29. November 2025, 11:35 Uhr
Bild vergrößern: Neue AfD-Jugend: Beginn von GrÃ¼ndungstreffen verzÃ¶gert sich wegen Protesten
Demo in GieÃŸen
Bild: AFP

Wegen massiver Protestaktionen hat sich der Start des GrÃ¼ndungstreffens der neuen AfD-Jugendorganisation im hessischen GieÃŸen deutlich verzÃ¶gert. Der fÃ¼r 10.00 Uhr am Samstag angesetzte Beginn der Veranstaltung in den Messehallen der Stadt konnte nicht eingehalten werden, da sich ein GroÃŸteil der 1000 angemeldeten Mitglieder noch auf dem Weg befand. Die Polizei meldete am Morgen mehrere StraÃŸenblockaden, der Verkehr rund um die mittelhessische Stadt kam in Teilen zum Erliegen.

Eine gute Stunde nach dem geplanten Start des GrÃ¼ndungsparteitags waren lediglich wenige hundert PlÃ¤tze in der Halle gefÃ¼llt, grÃ¶ÃŸtenteils blieben die Reihen leer. AfD-Ko-Chefin Alice Weidel kam am Vormittag in der Halle an - ebenso wie Ko-Parteichef Tino Chrupalla. Wann die zweitÃ¤gige GrÃ¼ndungsveranstaltung der Generation Deutschland getauften Jugendorganisation beginnen kann, war zunÃ¤chst unklar.

In der Innenstadt von GieÃŸen und rund um die Veranstaltungshalle hatte sich wie erwartet Widerstand aus Politik und ZivilbevÃ¶lkerung formiert. Das ProtestbÃ¼ndnis Widersetzen versuchte mit StraÃŸenblockaden den Zugang zu der Veranstaltung zu blockieren. Demnach waren am Vormittag mehr als 15.000 Aktivistinnen und Aktivisten auf der StraÃŸe.Â 

Die Polizei rÃ¤umte einzelne Blockaden. Dabei kam es Polizeiangaben zufolge vereinzelt auch zu gewaltsamen ZusammenstÃ¶ÃŸen. Teilweise seien EinsatzkrÃ¤fte mit Steinen und Flaschen beworfen worden. An einer Stelle seien laut Notrufen mehrere Fahrzeuge und Laternen beschÃ¤digt worden. An zwei Blockadeaktionen setzte die Polizei Wasserwerfer beziehungsweise Pfefferspray ein.

