NRW-Regierungschef WÃ¼st warnt Renten-Rebellen vor Bruch der Koalition im Bund

NRW-Regierungschef WÃ¼st und Kanzler Merz

Nordrhein-Westfalens CDU-MinisterprÃ¤sident WÃ¼st hat vor einem Bruch der Bundesregierung wegen der umstrittenen Rentenpolitik gewarnt. Er wies im 'Tagesspiegel' Rufe nach der Bildung einer Minderheitsregierung zurÃ¼ck. Diese bedeute 'nichts anderes als Neuwahlen'.

Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) hat vor einem Bruch der Bundesregierung wegen der umstrittenen Rentenpolitik gewarnt. "Die SPD tut sich bei der Reform der Rente erkennbar schwer, aber diese Regierung darf hieran doch nicht brechen", sagte WÃ¼st dem "Tagesspiegel" vom Samstag. WÃ¼st wies Rufe nach der Bildung einer Minderheitsregierung zurÃ¼ck. Diese bedeute "am Ende nichts anderes als Neuwahlen."



WÃ¼st rief zu einer UnterstÃ¼tzung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf. Merz arbeite fÃ¼r eine stabile und handlungsfÃ¤hige Bundesregierung und mÃ¼sse die Regierung zusammenhalten. Alle hÃ¤tten nun "eine besondere Verantwortung, dass wir StabilitÃ¤t in der Bundesregierung und der Koalition haben", sagte WÃ¼st. "Diese Verantwortung wird auch von den jungen Abgeordneten wahrgenommen, da bin ich mir sehr sicher."



Der CDU-Politiker verwies auf Erfolge der Jungen Gruppe der Union im Bundestag infolge ihres Widerstandes gegen das Rentenpaket. "In der Sache haben die jungen Abgeordneten doch schon etwas erreicht", sagte der NRW-Regierungschef. Die Junge Gruppe wirke "mit ihrem Engagement Ã¼ber den Tag hinaus. Allen ist jetzt klar, dass die jungen Abgeordneten ein politischer Faktor in Sachen Generationsgerechtigkeit sind und bleiben".



Die ab Dezember geplante Rentenkommission werde an den Interessen der jungen Menschen nicht vorbeikommen, betonte WÃ¼st. "Die Anliegen der Jungen Union werden bei der groÃŸen Rentenreform also berÃ¼cksichtigt."



Die 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe von CDU und CSU im Bundestag drohen seit Wochen mit einer Blockade der RegierungsplÃ¤ne zur Stabilisierung des Rentenniveaus. Sie verweisen darauf, dass das Vorhaben von Sozialministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) auch Wirkung Ã¼ber das Jahr 2031 hinaus entfaltet - mit Folgekosten von rund 120 Milliarden Euro zulasten der jÃ¼ngeren Generationen bis zum Jahr 2040.



Der Koalitionsausschuss mit den Spitzen von Union und SPD hatten in der Nacht zum Freitag einen Kompromissvorschlag im Rentenstreit vorlegt. Demnach soll der Gesetzentwurf zwar kommende Woche unverÃ¤ndert im Bundestag verabschiedet werden. Den Kritikern wÃ¼rde aber in einem EntschlieÃŸungsantrag zugesichert, dass ihre Bedenken im Rahmen einer groÃŸen Rentenreform im kommenden Jahr berÃ¼cksichtigt werden. Ob die Renten-Kritiker darauf eingehen, ist aber bisher unklar.