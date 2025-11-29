GrÃ¼nen-Chef Banaszak fordert sozial gerechteren Klimaschutz

GrÃ¼nen-Vorsitzender Felix Banaszak

GrÃ¼nen-Parteichef Felix Banaszak hat dazu aufgerufen, Klimaschutz sozial gerechter auszugestalten. Es sei falsch, den Ã¶kologischen Anspruch nach unten korrigieren, "aber der soziale Anspruch, der muss hoch", sagte Banaszak am Samstag auf dem Bundesparteitag in Hannover. Es gehe darum, Menschen aus allen Schichten der BevÃ¶lkerung fÃ¼r eine "Mitmach-Ã–kologie" zu gewinnen.



Das geringer gewordene Interesse am Klimaschutz in der Gesellschaft fÃ¼hrte Banaszak neben Herausforderungen durch Krieg, Pandemie oder Inflation auch auf die Lobbyarbeit fossiler Interessengruppen zurÃ¼ck. "Diesem fossilen Lobbyismus sagen wir heute den Kampf an", sagte der GrÃ¼nen-Parteichef vor den gut 800 Delegierten.



Banaszak mahnte seine Partei aber auch, Menschen beim Werben fÃ¼r mehr Klimaschutz emotional stÃ¤rker mitzunehmen. Es gehe nicht um Flugscham, wenn eine Familie einmal im Jahr nach Mallorca fliege, oder um Kritik am Stolz auf das eigene Auto. Es gehe um eine "Klimapolitik fÃ¼r alle" und darum, den Menschen Hoffnung auf eine gute Zukunft zu geben.



Als Mittel dazu setzen die GrÃ¼nen auf die zÃ¼gige EinfÃ¼hrung eines Klimagelds, von dem besonders Menschen mit niedrigeren Einkommen profitieren wÃ¼rden. Zudem solle Ã¶kologische FÃ¶rderung etwa fÃ¼r WÃ¤rmepumpen stÃ¤rker sozial gestaffelt oder durch zusÃ¤tzliche MaÃŸnahmen fÃ¼r Geringverdienende ergÃ¤nzt werden. Auch gelte es die Probleme von Mieterinnen und Mietern in den GroÃŸstÃ¤dten ernst zu nehmen.



Scharfe Kritik Ã¼bte Banaszak an der Politik der Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU), der vor allem "das Alte bewahren" wolle. "Wer die Zukunft in der Vergangenheit sucht, der wird sie da nicht finden", warnte der GrÃ¼nen-Vorsitzende mit Blick auf Schwarz-Rot. Merz sei ein "Kanzler des Ã¼bervollen Mundes und der leeren HÃ¤nde".



Die GrÃ¼nen hingegen wollten den Gegenentwurf zur Politik der Regierung formulieren. Ihr Anspruch bleibe es, "fÃ¼r Ã¶kologisch ambitionierte Politik Mehrheiten zu gewinnen" und "uns einzubringen fÃ¼r eine bessere, gerechtere Welt".



Zuvor hatte auf dem Parteitag die Klimaaktivistin Ineza Grace aus Ruanda zu den Delegierten gesprochen. Sie unterstrich eindringlich die Forderung nach mehr Klimaschutz und mehr Mitteln fÃ¼r globale Klimafinanzierung.