Ã–konomen warnen vor GesprÃ¤chen mit der AfD

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Ã–konomen haben den Verband der Familienunternehmer fÃ¼r seinen geÃ¤nderten AfD-Kurs scharf kritisiert.
Mit der Ã–ffnung zur AfD degradiere sich der Verband zum "SteigbÃ¼gelhalter der Rechtspopulisten", sagte der persÃ¶nliche Wirtschaftsberater von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼dekum, dem "Handelsblatt". Mit AfD-Politikern kÃ¶nne "kein ehrlicher inhaltlicher Diskurs" stattfinden. Die AfD werde sich in inhaltlichen Fragen "maximal flexibel" zeigen und allen WÃ¼nschen der Familienunternehmer entgegenkommen. "Das tatsÃ¤chliche inhaltliche Vakuum und die gefÃ¤hrlichen Irrungen in ihrer Wirtschaftspolitik wird sie geschickt zu kaschieren wissen."
Auch der Wirtschaftsweise Achim Truger bezweifelte den Sinn, sich GesprÃ¤chen mit der AfD zu Ã¶ffnen. "Mir ist absolut schleierhaft, wie die Familienunternehmer so naiv sein kÃ¶nnen, sich von der AfD ernsthaft etwas Positives fÃ¼r die Wirtschaft zu erhoffen", sagte Truger dem "Handelsblatt".
Beide Ã–konomen sprachen der AfD Wirtschaftskompetenz ab. SÃ¼dekum sagte: "Die AfD verspricht in der Wirtschafts- und Finanzpolitik einfach allen alles - von einem Rentenniveau von 70 Prozent Ã¼ber massive Steuersenkungen bis hin zu diversen FÃ¶rderungen, etwa fÃ¼r Familien." Zur Gegenfinanzierung sage sie aber nichts. Dabei wÃ¼rde eine Umsetzung des AfD-Programms "ein Loch im hohen dreistelligen Milliardenbereich in die Ã¶ffentlichen Haushalte reiÃŸen".
Hinzu kÃ¤men andere "gefÃ¤hrliche" VorschlÃ¤ge wie ein EU-Austritt Deutschlands. Dieser sogenannte "Dexit" wÃ¤re aus Sicht SÃ¼dekums fÃ¼r die deutsche Industrie der "TodesstoÃŸ". Auch der Wirtschaftsweise Truger warnte vor den europapolitischen PlÃ¤nen der AfD. "Eine Partei, die sich nicht zur EU und zum Binnenmarkt bekennt, sondern Dexit-Forderungen aufgestellt hat, ist erkennbar ein groÃŸes Standortrisiko fÃ¼r die exportintensive deutsche Wirtschaft", sagte Truger.
Der Wirtschaftsweise sieht auch den Umgang der AfD mit dem FachkrÃ¤ftemangel in Deutschland kritisch. Wer Migration und auslÃ¤ndischen ArbeitskrÃ¤ften feindlich gegenÃ¼berstehe, habe offensichtlich auch kein Rezept gegen den von den Unternehmen vielbeklagten FachkrÃ¤ftemangel anzubieten. "Was also sollte daran attraktiv sein?", fragte der Ã–konom. "Das kÃ¶nnen die Familienunternehmer im eigenen Interesse nicht wollen."
- dts - 29. November 2025, 11:17 Uhr
