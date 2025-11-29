Wasser-Notstand im GroÃŸraum Athen: Infrastruktur-MaÃŸnahmen, aber keine VerbrauchseinschrÃ¤nkung

Trockenheit in Griechenland

FÃ¼r den GroÃŸraum Athen und zwei griechische Inseln ist der Wasser-Notstand ausgerufen worden. Das griechische Umweltministerium verkÃ¼ndete den Schritt, der auch die Ã„gÃ¤is-Inseln Patmos und Leros betrifft, am Freitagabend, weil der GroÃŸraum Athen bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 250 Millionen Kubikmetern nur noch Ã¼ber WasservorrÃ¤te im Umfang von 400 Millionen Kubikmetern verfÃ¼ge. Eine Verpflichtung zur EinschrÃ¤nkung des Wasserverbrauchs geht fÃ¼r die Bewohner der betroffenen Regionen damit derzeit jedoch nicht einher.



Die Ausrufung des Wasser-Notstands soll bewirken, die Infrastruktur fÃ¼r die Wasserversorgung schneller zu verbessern. "Es ist nicht mehr mÃ¶glich, schwierige Entscheidungen aufzuschieben", sagte der griechische Umwelt- und Energieminister Stavros Papastavrou am Freitagabend dem Sender Skai TV. Daher werde mit der Ausrufung des Wasser-Notstands nun dem Aufbau von kritischer Infrastruktur PrioritÃ¤t eingerÃ¤umt.Â



"In Gebieten, in denen der Wasserverbrauch wegen des Tourismus deutlich zunimmt, ist mehr Aufmerksamkeit und Planung nÃ¶tig, um im Sommer Situationen zu vermeiden, die nicht zu bewÃ¤ltigen sind", mahnte der Minister.



Nach Angaben aus Papastavrous Ministerium erlebt Griechenland derzeit eine Trockenperiode, die nur vergleichbar mit der Krise in den Jahren 1988 bis 1994 sei. Laut dem Athener Wasserversorger Eydap ist die jÃ¤hrliche Niederschlagsmenge in Griechenland seit 2022 um etwa ein Viertel zurÃ¼ckgegangen, wÃ¤hrend die Verdunstung um 15 Prozent und der Wasserverbrauch um rund sechs Prozent zugenommen haben.



Die griechische Regierung hatte schon vergangenen Monat angekÃ¼ndigt, im Laufe des nÃ¤chsten Jahrzehnts 2,5 Milliarden Euro in die Wasser-Infrastruktur zu investieren. Unter anderem sollen bis 2029 zwei ZuflÃ¼sse des Acheloos im Westen des Landes umgeleitet werden. AuÃŸerdem sollen Bohrungen und Entsalzungsanlagen die Wasserversorgung verbessern. Laut Umweltministerium werden derzeit auf mehr als 40 InselnÂ mehr als 150 Wasser-Projekte mit einem Umfang von mehr als 320 Millionen Euro umgesetzt.