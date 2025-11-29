Regierung: Nach russischen Angriffen mehr als 600.000 Menschen in der Ukraine ohne Strom

ZerstÃ¶rungen in Kiewer Wohnviertel

Die nÃ¤chtlichen russischen Raketen- und Drohnenangriffe in der Ukraine haben nach Ã¶rtlichen Angaben mehr als 600.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Mehr als 500.000 Kunden in Kiew sowie mehr als 100.000 weitere in der Region Kiew und knapp 8000 in der nordÃ¶stlichen Region Charkiw hÃ¤tten keinen Strom, teilte das ukrainische Energieministerium am Samstag mit. Die russischen Angriffe hatten demnach am Freitagabend begonnen und wurden die Nacht Ã¼ber fortgesetzt.



Zuvor hatten die ukrainischen BehÃ¶rden mitgeteilt, dass es bei nÃ¤chtlichen russischen Angriffen auf die Hauptstadt Kiew mindestens einen Toten sowie ein Dutzend Verletzte gegeben habe. Demnach wurden WohngebÃ¤ude in mehreren Stadtvierteln beschossen.Â



"Der westliche Teil der Hauptstadt hat keinen Strom", erklÃ¤rte Kiews BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. An der Wiederherstellung der Stromversorgung werde gearbeitet.



Aus Russland wurde wiederum ein Drohnenangriff auf ein groÃŸes Ã–lterminal in der NÃ¤he des Hafens Noworossijsk im SÃ¼den des Landes gemeldet. Ein "terroristischer Angriff durch unbemannte Boote" habe "schwere SchÃ¤den" an dem Terminal angerichtet, teilte das Unternehmen Caspian Pipeline Consortium (CPC) mit. Demnach wurde eine der drei Anlegestellen getroffen. Der Betrieb des Terminals sei daher unterbrochen worden, die Ã–ltanker vor Ort wÃ¼rden umgeleitet. Vom Personal von CPC und seiner Vertragspartner sei niemand verletzt worden, teilte das Unternehmen weiter mit.



Die nÃ¤chtlichen russischen Angriffe in der Ukraine trafen das Land in Ã¤uÃŸerst schwierigen Zeiten. Am Freitag war der ukrainische PrÃ¤sidialamtschef Andrij Jermak wegen Korruptionsverdachts zurÃ¼ckgetreten. Der enge Vertraute von Staatschef von Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor fÃ¼r die Ukraine die Verhandlungen Ã¼ber den neuen US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gefÃ¼hrt.Â



Dieses Wochenende will nach Angaben eines eingeweihten Vertreters eine ukrainische Delegation zu GesprÃ¤chen Ã¼ber den US-Plan in die USA reisen. Anstelle von Jermak wÃ¼rden die GesprÃ¤che auf ukrainischer Seite nun vom Chef des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umerow, geleitet, sagten zwei hochrangige ukrainische Regierungsvertreter.



In den kommenden Tagen wird US-VerteidigungsstaatssekretÃ¤r Dan Driscoll in Kiew erwartet, um den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs zu besprechen. Der Sondergesandte von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Steve Witkoff, soll den Plan kommende Woche in Moskau mit Kreml-Chef Wladimir Putin erÃ¶rtern.