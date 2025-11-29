China startet Kampagne gegen Brandrisiken in HochhÃ¤usern

Der Hochhauskomplex Wang Fuk Court nach dem Feuer

Nach dem verheerenden Feuer in Hongkong mit mindestens 128 Todesopfern hat China eine Kampagne gegen Brandrisiken in HochhÃ¤usern gestartet. Das meldete der staatliche Fernsehsender CCTV.

Nach dem verheerenden Feuer in Hongkong mit mindestens 128 Todesopfern hat China eine Kampagne gegen Brandrisiken in HochhÃ¤usern gestartet. Der staatliche Fernsehsender CCTV meldete am Samstag, der Ausschuss fÃ¼r Arbeitssicherheit des Staatsrates habe "vor kurzem" eine Kampagne zur Inspektion und Behebung von Brandrisiken und Gefahren in HochhÃ¤usern angekÃ¼ndigt.



Das Flammeninferno in einem Wohnkomplex mit acht Wolkenkratzern hatte Hongkong erschÃ¼ttert. In der Millionenmetropole stehen einige der hÃ¶chsten HÃ¤userblÃ¶cke der Welt mit entsprechend vielen Bewohnern.



Dem chinesischen Staatsfernsehen zufolge sollen die HochhÃ¤user auf brennbare oder leicht entzÃ¼ndbare Baustoffe untersucht werden. AuÃŸerdem soll die Verwendung von Materialien wie BaugerÃ¼sten aus Bambus oder nicht feuerfesten Sicherheitsnetzen Ã¼berprÃ¼ft werden.



"Alle Regionen mÃ¼ssen ihr Verantwortungsbewusstsein schÃ¤rfen, Entwicklung und Sicherheit koordinieren und die Untersuchung und Behebung von Brandrisiken in HochhÃ¤usern als wichtige Aufgabe betrachten", gab CCTV die MaÃŸgaben wieder. "Aufsicht und Inspektionen mÃ¼ssen intensiviert werden, um messbare Ergebnisse sicherzustellen."



Der GroÃŸbrand war am Mittwoch im Wohnkomplex Wang Fuk Court im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po ausgebrochen. Das Feuer wÃ¼tete Ã¼ber 40 Stunden lang in sieben der acht HochhÃ¤user der Wohnanlage, die insgesamt fast 2000 Wohneinheiten umfasst. Am Freitagmorgen erklÃ¤rte die Feuerwehr, dass die LÃ¶scharbeiten beendet seien. An dem Komplex fanden gerade Renovierungsarbeiten statt, weshalb er mit BambusgerÃ¼sten eingerÃ¼stet war.



Laut am Freitag vorgelegten Ermittlungsergebnissen wurde das Feuer durch die BambusgerÃ¼ste und andere brennbare Materialien, die zum Schutz vor Staub und herabfallenden GegenstÃ¤nden verwendet wurden, angefacht. Eine besondere Rolle spielten offenbar Schaumstoffplatten vor Fenstern sowie Schutznetze.