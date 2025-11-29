Lifestyle

GrÃ¼nen-Parteitag in Hannover geht weiter

  • dts - 29. November 2025, 10:02 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼nen-Parteitag in Hannover geht weiter
GrÃ¼nen-Parteitag am 29.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - In Hannover wird am Samstag der Bundesparteitag der GrÃ¼nen fortgesetzt.

Am zweiten Sitzungstag wollen sich die Delegierten zunÃ¤chst vor allem mit den Themen Klimaschutz und Energiepolitik befassen. Dabei soll es darum gehen, die Klimapolitik sozial auszugestalten. Am Abend steht dann die AuÃŸenpolitik auf der Tagesordnung. Gerade beim Wehrdienst und der Nahostpolitik dÃ¼rften die Debatten wohl kontroverser werden.

Am Vortag waren die GrÃ¼nen mit scharfer Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung in ihren Parteitag gestartet. Parteichefin Franziska Brantner warf der Regierung vor, die deutsche Wirtschaft stagniere seit Jahren, wÃ¤hrend MilliardÃ¤re immer reicher wÃ¼rden und jedes vierte Kind in Armut aufwachse. Brantner kritisierte zudem, dass die Bundesregierung "jungen Menschen den Mittelfinger" zeige, indem sie fÃ¼r Wahlgeschenke und VersÃ¤umnisse beim Klimaschutz zahlen mÃ¼ssten.

Brantner forderte weitgehende Reformen im Rentensystem und zeigte sich offen fÃ¼r Debatten Ã¼ber eine lÃ¤ngere Lebensarbeitszeit. Sie sagte, dass es nicht sein kÃ¶nne, die Rechnung fÃ¼r den Konsum der Ã¤lteren Generation der nÃ¤chsten Generation auszustellen. Zudem forderte sie mehr SolidaritÃ¤t mit der Ukraine und kritisierte US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r seinen sogenannten Friedensplan, den sie als "Verrat" bezeichnete.

Der Co-Vorsitzende der GrÃ¼nen, Felix Banaszak, sprach von der Notwendigkeit, das Vertrauen der BÃ¼rger zurÃ¼ckzugewinnen und ein klares Profil zu zeigen. Die GrÃ¼nen wollen sich Ã¶kologisch ambitioniert zeigen und den Klimaschutz auf der Agenda halten. Am Abend beschlossen die Delegierten, dass homÃ¶opathische Behandlungen nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden sollen, und forderten eine Kennzeichnungspflicht fÃ¼r Polizisten.

