Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul

  AFP - 29. November 2025, 09:50 Uhr
Bild vergrößern: Papst Leo XIV. besucht Blaue Moschee in Istanbul
Papst Leo XIV. besichtigt die Blaue Moschee
Bild: AFP

Papst Leo XIV. hat am dritten Tag seiner TÃ¼rkei-Reise die berÃ¼hmte Blaue Moschee in Istanbul besichtigt. Am Samstagmorgen verbrachte er 15 Minuten in der Moschee und lieÃŸ sich von muslimischen WÃ¼rdentrÃ¤gern herumfÃ¼hren.

Papst Leo XIV. hat am dritten Tag seiner TÃ¼rkei-Reise die berÃ¼hmte Blaue Moschee in Istanbul besichtigt. Am Samstagmorgen verbrachte er 15 Minuten in der Moschee und lieÃŸ sich von muslimischen WÃ¼rdentrÃ¤gern herumfÃ¼hren. "Er wollte die Moschee sehen, die AtmosphÃ¤re in der Mosche spÃ¼ren und er war sehr angetan", sagte der Muezzin Askin Tunca, der die GlÃ¤ubigen zum Gebet ruft, vor Reportern.

Es war das erste Mal, dass das neue Oberhaupt der katholischen Kirche seit seiner Wahl im Mai eine muslimische GlaubensstÃ¤tte besuchte. Wie alle Besucher zog Papst Leo XIV. bei Betreten der Moschee die Schuhe aus und schritt in weiÃŸen Socken Ã¼ber den orangefarbenen Teppich.Â 

Die Blaue Moschee mit ihren sechs Minaretten, Kuppeln und blau-weiÃŸen Fliesen zÃ¤hlt zu den bekanntesten SehenswÃ¼rdigkeiten der tÃ¼rkischen Metropole Istanbul.Â 

Mit dem hochsymbolischen Besuch setzt Leo XIV. die Tradition seiner beiden AmtsvorgÃ¤nger fort: Papst Benedikt XVI. hatte die Blaue Moschee 2006 besucht, Papst Franziskus im Jahr 2014. Anders als seine VorgÃ¤nger besuchte Leo jedoch nicht die nahegelegene Hagia Sophia.Â 

Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert zunÃ¤chst als Basilika errichtet und war Ã¼ber hunderte Jahre die Hauptkirche des Byzantinischen Reiches und eine der wichtigsten Kirchen der Christenheit. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 wurde die Kirche dann in eine Moschee umgewandelt. Auf Anordnung des tÃ¼rkischen RepublikgrÃ¼nders Mustafa Kemal AtatÃ¼rk wurde das prachtvolle KuppelgebÃ¤ude 1934 dann zum Museum. Auf Veranlassung von PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan wurde das Weltkulturerbe 2020 wieder in eine Moschee umgewandelt, was international fÃ¼r breite Kritik sorgte.

Papst Leo XIV. traf am Samstagvormittag zudem Ã¶rtliche Kirchenvertreter. SpÃ¤ter wollte er an einem Gebet in der Georgskathedrale teilnehmen, dem Sitz der Ã–kumenischen Patriarchats. AnschlieÃŸend sollte er vom orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel, BartholomÃ¤us I., in dessen Palast empfangen werden. Dort wollen beide eine gemeinsame ErklÃ¤rung unterzeichnen, deren Inhalt noch nicht verÃ¶ffentlicht wurde.Â 

Um 15.00 Uhr (MEZ) wird der Papst eine Messe in der Istanbuler Volkswagen Arena abhalten, zu der rund 4000 GlÃ¤ubige erwartet werden.Â 

Am Sonntag reist er dann weiter in den Libanon, wo er unter anderem junge Menschen treffen und einen Gottesdienst im Freien mit 100.000 GlÃ¤ubigen feiern will.Â 

