GrÃ¼ne setzen Parteitag mit Beratungen zu Klimaschutz und Energiewende fort

Die GrÃ¼nen haben ihren Bundesparteitag in Hannover am Samstag fortgesetzt. Am Vormittag stehen zunÃ¤chst die Themen Klimaschutz und Energiepolitik im Mittelpunkt. Den rund 800 Delegierten liegen dazu LeitantrÃ¤ge des Bundesvorstands sowie zahlreiche weitere AntrÃ¤ge vor.
Eine Kernbotschaft soll sein, ambitionierten Klimaschutz und sozialen Ausgleich miteinander zu verbinden. Gefordert werden unter anderem ein Klimageld, eine konsequente Energiewende sowie ein wieder gÃ¼nstigerer Preis fÃ¼r das Deutschlandticket. Details sind dabei teilweise noch offen.
Weiterer Schwerpunkt der Beratungen am Samstag sind auÃŸenpolitische Themen, vor allem der Krieg in der Ukraine. Die Parteispitze hat neben dem geplanten Leitantrag auch einen Dringlichkeitsantrag vorgelegt, der auf deutliche Distanz zu dem sogenannten Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump geht.
Kontroverse Abstimmungen dÃ¼rfte es auf dem Parteitag zur Nahostpolitik geben. Viele Delegierte treten fÃ¼r mehr Kritik an Israel und mehr SolidaritÃ¤t gegenÃ¼ber den PalÃ¤stinenserinnen und PalÃ¤stinensern ein. Als Gastredner wollen der frÃ¼here israelische MinisterprÃ¤sident Ehud Olmert sowie der frÃ¼here AuÃŸenminister der palÃ¤stinensischen AutonomiebehÃ¶rde, Nasser Al-Kidwa, zu den Delegierten sprechen.
Der Parteitag hatte am Freitagnachmittag mit einer Grundsatzdebatte zur politischen Lage begonnen. Zudem wurde gegen den Willen des Parteivorstands beschlossen, dass homÃ¶opathische Leistungen nicht mehr von gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden sollen.
29. November 2025, 09:30 Uhr
