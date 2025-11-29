Kundgebungen und StraÃŸenblockaden gegen GrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation in GieÃŸen

Gegner der GrÃ¼ndung einer neuen Jugendorganisation der AfD im hessischen GieÃŸen haben sich bereits am frÃ¼hen Samstagmorgen zu mehreren Kundgebungen sowie zu StraÃŸenblockaden versammelt. Dabei kam es laut Polizei vereinzelt auch zu gewaltsamen ZusammenstÃ¶ÃŸen.

Gegner der GrÃ¼ndung einer neuen Jugendorganisation der AfD im hessischen GieÃŸen haben sich bereits am frÃ¼hen Samstagmorgen zu mehreren Kundgebungen sowie zu StraÃŸenblockaden versammelt. Dabei kam es nach Angaben der Polizei vereinzelt auch zu gewaltsamen ZusammenstÃ¶ÃŸen.



Alle wichtigen Zufahrtswege zum Veranstaltungsort, der GieÃŸener Messe, seien blockiert, erklÃ¤rte das ProtestbÃ¼ndnis Widersetzen mit Blick auf den Veranstaltungsort in seinem Live-Ticker. "16 Blockaden schneiden der AfD auf dem Weg zur NeugrÃ¼ndung ihrer Jugendorganisation den Weg ab", hieÃŸ es. Das ProtestbÃ¼ndnis sprach von mehr als 15.000 Aktivistinnen und Aktivisten auf der StraÃŸe.Â



Die Polizei erklÃ¤rte auf Whatsapp, derzeit wÃ¼rden Landes- und BundesstraÃŸen sowie Autobahnen rund um GieÃŸen "massiv blockiert". Die Teilnehmer gefÃ¤hrdeten dadurch sich und andere "erheblich".Â



Die Polizei fÃ¼hrte aus, es gebe eine Blockade der BundesstraÃŸe B429 und Autobahn A480, an der etwa 2000 Demonstranten beteiligt seien. An einem Kreisel an der L3093 hÃ¤tten sich zudem mehrere Menschen an einen Bus gekettet.



AuÃŸerdem drÃ¤ngten etwa 500 Menschen, die sich von einem Protestzug gelÃ¶st hÃ¤tten, im Bereich der Konrad-Adenauer-BrÃ¼cke in Richtung einer Polizei-Absperrung, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die BrÃ¼cke Ã¼ber die Lahn verbindet die GieÃŸener Innenstadt mit anderen Stadtteilen.Â



Auf Whatsapp teilte die Polizei mit, an einer Blockade seien PolizeikrÃ¤fte mit Steinen beworfen worden. Die Polizei habe daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Zudem sprach die Polizei von etwa 300 Demonstrierenden, die mit gezÃ¼ndeten Bengalos, also Pyrotechnik, durch die Stadt liefen, sowie von einer grÃ¶ÃŸeren Gruppe von Vermummten innerhalb eines Protestzugs vom Bahnhof in Richtung Innenstadt.



Abgesehen von den StraÃŸenblockaden begannen dem Polizeisprecher zufolge schon am frÃ¼hen Morgen die ersten Protestversammlungen. Daran hÃ¤tten "mehrere tausend" Menschen teilgenommen. Zur Hauptdemonstration hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fÃ¼r 8.00 Uhr aufgerufen.Â



Der Polizeisprecher sprach von einem Protestzug mit einer Teilnehmerzahl "im unteren fÃ¼nfstelligen Bereich". Es kÃ¤men aber weiter Demonstrierende hinzu. Die Polizei sei mit einer "mittleren vierstelligen Zahl an Beamten", sowohl uniformiert als auch in Zivil, im Einsatz.



Die 28-jÃ¤hrige Irina Gildt sagte AFP, sie wolle mit ihrer Teilnahme an der Demonstration gegen die AfD ein Statement abgeben fÃ¼r Meinungsfreiheit und Vielfalt und zeigen, dass sie sich nicht einschÃ¼chtern lasse "durch Angst, durch Hass". "Da kann man auch mal frÃ¼h aufstehen", fÃ¼gte die Demonstrantin hinzu.



Die AfD will dieses Wochenende in GieÃŸen ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden.Â Favorit fÃ¼r den Vorsitz ist der brandenburgische Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm, der dem rechten Rand der AfD zugeordnet wird und dessen Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft ist. Die frÃ¼here AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im FrÃ¼hjahr aufgelÃ¶st, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.