Landtechnik-Riese unter Druck: Krone kÃ¼rzt Personal

  • dts - 29. November 2025, 07:30 Uhr
Bauer mit Traktor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Spelle (dts Nachrichtenagentur) - Die Krone-Gruppe aus dem emslÃ¤ndischen Spelle reagiert auf die angespannte Wirtschaftslage mit deutlichen Einsparungen im Personalbereich.

"Es ist richtig, dass wir in den vergangenen zwei Jahren Zeitarbeitnehmer abgebaut haben, sowohl im Nutzfahrzeugbereich als auch in der Landtechnik. Allein hier in Spelle sind das Ã¼ber 450 Zeitarbeitsmitarbeiter weniger als noch in 2023", sagte Bernard Krone, Chef des Landmaschinen- und Lkw-Trailer-Herstellers, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ). "Wir mÃ¼ssen bereit sein, in schwierigen Zeiten schwierige Entscheidungen zu treffen."

Ebenso prÃ¼fe sein Unternehmen gerade "sehr genau, ob und wie wir befristete VertrÃ¤ge, Studenten oder Auszubildende in der aktuellen Situation Ã¼bernehmen kÃ¶nnen", fÃ¼gt Krone hinzu und bekrÃ¤ftigt den Handlungsdruck: "Uns soll es nicht wie anderen Unternehmen aus Nordwestdeutschland ergehen."

Auch drastischere Schritte schlieÃŸt Krone nicht aus: "Sollte sich die allgemeine Situation in den nÃ¤chsten Monaten noch verschlechtern, werden wir weitere Optionen prÃ¼fen." FÃ¼r Einheimische sei das womÃ¶glich ein "Kulturschock", weil ein solch rigider Sparkurs bei Krone aus der jÃ¼ngeren Vergangenheit nicht bekannt sei. Massenentlassungen indes seien aktuell nicht geplant.

Als Ursachen fÃ¼r die angespannte Situation nennt Krone neben der Konkurrenz aus China, dem Krieg in der Ukraine und den US-ZÃ¶llen bÃ¼rokratische Hemmnisse und eine "Regulierungswut der EU". Ein Grund, aus Deutschland abzuwandern, sei das aber nicht. "Da mÃ¼ssten noch ganz andere Dinge passieren, dass wir die Unternehmenszentrale ins Ausland verlagern."

Die Krone-Gruppe hat ihren Sitz im emslÃ¤ndischen Spelle in Niedersachsen. Als einer der fÃ¼hrenden Hersteller fÃ¼r Nutzfahrzeuge und Landtechnik beschÃ¤ftigt das Unternehmen weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im GeschÃ¤ftsjahr 2023/2024 mehr als drei Milliarden Euro Umsatz. Seit seiner GrÃ¼ndung im Jahr 1906 befindet sich das Unternehmen im Besitz der Familie Krone. Bernard Krone ist seit 2020 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Holding. Der 48-JÃ¤hrige fÃ¼hrt das Familienunternehmen in vierter Generation. Alle seine VorgÃ¤nger hieÃŸen ebenfalls Bernard, beziehungsweise Bernhard.

