Berufung von Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro gegen Verurteilung wegen PutschplÃ¤nen

Jair Bolsonaro

Die AnwÃ¤lte des frÃ¼heren brasilianischen PrÃ¤sidenten Jair Bolsonaro haben Berufung gegen seine Verurteilung wegen PutschplÃ¤nen zu 27 Jahren Haft eingelegt.

Die AnwÃ¤lte des frÃ¼heren brasilianischen PrÃ¤sidenten Jair Bolsonaro haben Berufung gegen seine Verurteilung wegen PutschplÃ¤nen zu 27 Jahren Haft eingelegt. In einem Dokument, das die Nachrichtenagentur AFP am Freitag (Ortszeit) einsehen konnte, beantragten sie die Aufhebung des Strafverfahrens und den Freispruch Bolsonaros. Das Oberste Gericht Brasiliens hatte erst am Dienstag entschieden, dass der 70-JÃ¤hrige sÃ¤mtliche Rechtsmittel ausgeschÃ¶pft habe und daher die gesamte 27-jÃ¤hrige Haftstrafe verbÃ¼ÃŸen mÃ¼sse.



Bolsonaros AnwÃ¤lte argumentierten nun, dass der Ex-PrÃ¤sident nur von vier Richtern der fÃ¼nfkÃ¶pfigen ersten Kammer des Gerichts fÃ¼r schuldig befunden worden war. Sie berufen sich auf die Gegenstimme und fordern, dass das gesamte elfkÃ¶pfige Gericht die Entscheidung aufhebt. Es war zunÃ¤chst unklar, ob die Berufung Aussicht auf Erfolg hat.



Das Gericht hatte den ultrarechten Ex-PrÃ¤sidenten im September wegen eines geplanten Umsturzes zu gut 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt. Bolsonaro, der Brasilien von 2019 bis 2022 regierte, war schuldig gesprochen worden, eine "kriminelle Organisation" angefÃ¼hrt zu haben, die seine 2022 erlitteneÂ Wahlniederlage gegen den heutigen linksgerichteten PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva kippen wollte.



Das Oberste Gericht gelangte zu dem Schluss, dass Bolsonaro seine AnhÃ¤nger zur ErstÃ¼rmung des Obersten Gerichts, des PrÃ¤sidentenpalastes und des Kongresses in der Hauptstadt BrasÃ­lia am 8. Januar 2023 angestiftet hatte. Hunderte UnterstÃ¼tzer waren damals in die GebÃ¤ude eingedrungen und hatten dort schwere VerwÃ¼stungen angerichtet. Die Szenen der Gewalt erinnerten an den Angriff von AnhÃ¤ngern des damals abgewÃ¤hlten US-PrÃ¤sidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor.



Bolsonaro bezeichnet sich hingegen als unschuldig und als Opfer politischer Verfolgung. Auch US-PrÃ¤sident Trump spricht von einer "Hexenjagd" und verhÃ¤ngte als Konsequenz StrafzÃ¶lle gegen Brasilien, von denen allerdings mittlerweile viele rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht wurden.