Bei Ãœberschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons "Ditwah" ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 120 gestiegen. Bislang seien 123 Todesopfer gezÃ¤hlt worden, 130 Menschen wÃ¼rden noch vermisst, teilte der Leiter des srilankischen Katastrophenschutzzentrums, Sampath Kotuwegoda, am Samstag mit. Etwa 44.000 Menschen, deren HÃ¤user durch die einwÃ¶chigen heftigen RegenfÃ¤lle zerstÃ¶rt wurden, wurden demnach in staatliche NotunterkÃ¼nfte gebracht.
Die Armee unterstÃ¼tze die laufenden HilfseinsÃ¤tze, fÃ¼hrte Kotuwegoda Â vor Journalisten in der Hauptstadt Colombo aus. Boote und Hubschrauber der StreitkrÃ¤fte wurden demnach genutzt, um Menschen aus den Flutgebieten zu retten. "Ditwah" war am Mittwoch in Sri Lanka auf Land getroffen, seine Auswirkungen hatte der sÃ¼dasiatische Inselstaat aber bereits seit vergangenem Montag zu spÃ¼ren bekommen.Â
In niedrig gelegenen Gebieten nahmen die Ãœberflutungen am Samstag weiter zu, so dass die BehÃ¶rden die Evakuierung der Ufer des Flusses Kelani anordneten, der von Colombo in den Indischen Ozean flieÃŸt. Nachdem der Kelani am Freitagabend (Ortszeit) Ã¼ber die Ufer getreten war, hatten sich bereits hunderte Anwohner in NotunterkÃ¼nfte geflÃ¼chtet.
Das groÃŸe Nachbarland Indien schickte am Samstag eine Flugzeugladung HilfsgÃ¼ter nach Sri Lanka. Der indische Regierungschef Narendra Modi drÃ¼ckte den AngehÃ¶rigen der Flutopfer sein MitgefÃ¼hl aus und versicherte, sein Land sei bei Bedarf zu weiteren Hilfslieferungen bereit. "Ditwah" bewegte sich derweil von Sri Lanka weg in Richtung Indien.
Brennpunkte
Sri Lanka: Mehr als 120 Tote und 130 Vermisste infolge von Zyklon "Ditwah"
- AFP - 29. November 2025, 07:08 Uhr
Bei Ãœberschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons 'Ditwah' ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 120 gestiegen. Bislang seien 123 Todesopfer gezÃ¤hlt worden, 130 Menschen wÃ¼rden noch vermisst, teilte der Katastrophenschutz mit.
Bei Ãœberschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons "Ditwah" ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 120 gestiegen. Bislang seien 123 Todesopfer gezÃ¤hlt worden, 130 Menschen wÃ¼rden noch vermisst, teilte der Leiter des srilankischen Katastrophenschutzzentrums, Sampath Kotuwegoda, am Samstag mit. Etwa 44.000 Menschen, deren HÃ¤user durch die einwÃ¶chigen heftigen RegenfÃ¤lle zerstÃ¶rt wurden, wurden demnach in staatliche NotunterkÃ¼nfte gebracht.
Weitere Meldungen
Die AnwÃ¤lte des frÃ¼heren brasilianischen PrÃ¤sidenten Jair Bolsonaro haben Berufung gegen seine Verurteilung wegen PutschplÃ¤nen zu 27 Jahren Haft eingelegt. In einem Dokument,Mehr
Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in Hongkong mit 128 Toten ist am Samstag der Opfer gedacht worden. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, stand mitMehr
Die Ukraine sollte aus Sicht von Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor Orban nach einem Ende des Krieges zu einem "Pufferstaat" zwischen Russland und der Nato werden. Die einzigeMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Kompromiss der Koalition zur Rentenreform lobt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Haltung der Jungen GruppeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seienMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische BundesamtMehr