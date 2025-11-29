Brennpunkte

Sri Lanka: Mehr als 120 Tote und 130 Vermisste infolge von Zyklon "Ditwah"

  • AFP - 29. November 2025, 07:08 Uhr
Bild vergrößern: Sri Lanka: Mehr als 120 Tote und 130 Vermisste infolge von Zyklon Ditwah
Hochwasser in einem Vorort von Colombo
Bild: AFP

Bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons 'Ditwah' ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 120 gestiegen. Bislang seien 123 Todesopfer gezählt worden, 130 Menschen würden noch vermisst, teilte der Katastrophenschutz mit.

Bei Ãœberschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons "Ditwah" ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 120 gestiegen. Bislang seien 123 Todesopfer gezÃ¤hlt worden, 130 Menschen wÃ¼rden noch vermisst, teilte der Leiter des srilankischen Katastrophenschutzzentrums, Sampath Kotuwegoda, am Samstag mit. Etwa 44.000 Menschen, deren HÃ¤user durch die einwÃ¶chigen heftigen RegenfÃ¤lle zerstÃ¶rt wurden, wurden demnach in staatliche NotunterkÃ¼nfte gebracht.

Die Armee unterstÃ¼tze die laufenden HilfseinsÃ¤tze, fÃ¼hrte Kotuwegoda Â vor Journalisten in der Hauptstadt Colombo aus. Boote und Hubschrauber der StreitkrÃ¤fte wurden demnach genutzt, um Menschen aus den Flutgebieten zu retten. "Ditwah" war am Mittwoch in Sri Lanka auf Land getroffen, seine Auswirkungen hatte der sÃ¼dasiatische Inselstaat aber bereits seit vergangenem Montag zu spÃ¼ren bekommen.Â 

In niedrig gelegenen Gebieten nahmen die Ãœberflutungen am Samstag weiter zu, so dass die BehÃ¶rden die Evakuierung der Ufer des Flusses Kelani anordneten, der von Colombo in den Indischen Ozean flieÃŸt. Nachdem der Kelani am Freitagabend (Ortszeit) Ã¼ber die Ufer getreten war, hatten sich bereits hunderte Anwohner in NotunterkÃ¼nfte geflÃ¼chtet.

Das groÃŸe Nachbarland Indien schickte am Samstag eine Flugzeugladung HilfsgÃ¼ter nach Sri Lanka. Der indische Regierungschef Narendra Modi drÃ¼ckte den AngehÃ¶rigen der Flutopfer sein MitgefÃ¼hl aus und versicherte, sein Land sei bei Bedarf zu weiteren Hilfslieferungen bereit. "Ditwah" bewegte sich derweil von Sri Lanka weg in Richtung Indien.

