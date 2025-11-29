AfD-Gegner treffen zu Protest gegen neue Jugendorganisation der Partei in GieÃŸen ein

AfD-Logo

Gegner der AfD sind am Samstagmorgen im hessischen GieÃŸen eingetroffen, um gegen die geplante GrÃ¼ndung einer neuen Jugendorganisation der Partei zu protestieren.

Gegner der AfD sind am Samstagmorgen im hessischen GieÃŸen eingetroffen, um gegen die geplante GrÃ¼ndung einer neuen Jugendorganisation der Partei zu protestieren. Zahlreiche Reisebusse aus dem gesamten Bundesgebiet erreichten die Stadt, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte.



Es werde eine sehr groÃŸe Anzahl von Bussen erwartet, hieÃŸ es von der Polizei. In GieÃŸen und der Umgebung komme es zu VerkehrsbeeintrÃ¤chtigungen, die Nacht sei jedoch ruhig verlaufen. Das AktionsbÃ¼ndnis Widersetzen erklÃ¤rte in einem Liveticker, dass "Ã¼ber 200 Busse" auf dem Weg nach GieÃŸen seien.



Die AfD will am Wochenende in der Stadt ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden. Â Favorit fÃ¼r den Vorsitz ist der brandenburgische Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm, der dem rechten Rand der AfD zugeordnet wird und dessen Landesverband als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft ist. Die frÃ¼here AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im FrÃ¼hjahr aufgelÃ¶st, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.



Gegen die zweitÃ¤gige Veranstaltung in GieÃŸen wurde massiver Gegenprotest aus Politik und Zivilgesellschaft angekÃ¼ndigt. Die BehÃ¶rden gehen bei mehr als 20 angemeldeten Kundgebungen von mehreren zehntausend Demonstranten aus. Die Polizei ist allein am Samstag mit mehreren tausend KrÃ¤ften aus ganz Deutschland im Einsatz.



Die Nichtregierungsorganisation Attac kritisierte derweil eine Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom Freitag, mit der das Sicherheitskonzept der Stadt GieÃŸen bestÃ¤tigt wurde. Es sieht vor, dass die Kundgebungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), der Partei Die Linke und von Attac auf der Ã¶stlichen Seite des Flusses Lahn abgehalten werden mÃ¼ssen. Die AfD will in der Hessenhalle auf der westlichen Lahnseite ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden.



"Der AfD wird der ganze Stadtteil Ã¼berlassen, der demokratische Gegenprotest auf die andere Flussseite verbannt", erklÃ¤rte Annette Schnoor vom bundesweiten Attac-Koordinierungskreis. "Das ist eine erschreckende Botschaft in einer Zeit, in der die Verteidigung der Demokratie gegen den wiedererstarkenden Faschismus fÃ¼r alle Teile der Gesellschaft oberste PrioritÃ¤t haben muss."



Neben der GrÃ¼ndung der neuen AfD-Jugendorganisation und den Gegenprotesten finden in der Stadt der Wochenmarkt und der Weihnachtsmarkt statt. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) sprach von einer "herausfordernden GroÃŸlage" fÃ¼r die Polizei. Neben Polizeihubschraubern seien auch Drohnen, Sonderwagen und Unimogs vor Ort. Auch der Katastrophenschutz habe sich vorbereitet.