Verheerender GroÃŸbrand mit 128 Toten: Regierung in Hongkong gedenkt der Opfer

  • AFP - 29. November 2025, 05:44 Uhr
Bild vergrößern: Verheerender GroÃŸbrand mit 128 Toten: Regierung in Hongkong gedenkt der Opfer
Blumen fÃ¼r die Opfer
Bild: AFP

Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in Hongkong mit 128 Toten ist am Samstag der Opfer gedacht worden. Rund 200 Menschen wurden nach einem der verheerendsten BrÃ¤nde der Stadt nach wie vor vermisst.

Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in Hongkong mit 128 Toten ist am Samstag der Opfer gedacht worden. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, stand mit mehreren Ministern und Dutzenden hochrangigen Beamten am Morgen drei Minuten lang schweigend vor dem Regierungssitz, wo die Flaggen Chinas und Hongkongs auf Halbmast wehten. Rund 200 Menschen wurden nach einem der verheerendsten BrÃ¤nde der Stadt nach wie vor vermisst, 89 Leichen waren noch nicht identifiziert.

Der GroÃŸbrand war am Mittwoch im Wohnkomplex Wang Fuk Court im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po ausgebrochen. Das Feuer wÃ¼tete Ã¼ber 40 Stunden lang in sieben der acht HochhausblÃ¶cke der Wohnanlage, die insgesamt fast 2000 Wohneinheiten umfasst. Am Freitagmorgen erklÃ¤rte die Feuerwehr, dass die LÃ¶scharbeiten beendet seien. An dem Komplex fanden gerade Renovierungsarbeiten statt, weshalb er mit BambusgerÃ¼sten eingerÃ¼stet war.

Laut am Freitag vorgelegten Ermittlungsergebnissen wurde das Feuer durch die BambusgerÃ¼ste und andere brennbare Materialien, die zum Schutz vor Staub und herabfallenden GegenstÃ¤nden verwendet wurden, angefacht. Eine besondere Rolle spielten offenbar Schaumstoffplatten vor Fenstern sowie Schutznetze.

