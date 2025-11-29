Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in Hongkong mit 128 Toten ist am Samstag der Opfer gedacht worden. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, stand mit mehreren Ministern und Dutzenden hochrangigen Beamten am Morgen drei Minuten lang schweigend vor dem Regierungssitz, wo die Flaggen Chinas und Hongkongs auf Halbmast wehten. Rund 200 Menschen wurden nach einem der verheerendsten BrÃ¤nde der Stadt nach wie vor vermisst, 89 Leichen waren noch nicht identifiziert.
Der GroÃŸbrand war am Mittwoch im Wohnkomplex Wang Fuk Court im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po ausgebrochen. Das Feuer wÃ¼tete Ã¼ber 40 Stunden lang in sieben der acht HochhausblÃ¶cke der Wohnanlage, die insgesamt fast 2000 Wohneinheiten umfasst. Am Freitagmorgen erklÃ¤rte die Feuerwehr, dass die LÃ¶scharbeiten beendet seien. An dem Komplex fanden gerade Renovierungsarbeiten statt, weshalb er mit BambusgerÃ¼sten eingerÃ¼stet war.
Laut am Freitag vorgelegten Ermittlungsergebnissen wurde das Feuer durch die BambusgerÃ¼ste und andere brennbare Materialien, die zum Schutz vor Staub und herabfallenden GegenstÃ¤nden verwendet wurden, angefacht. Eine besondere Rolle spielten offenbar Schaumstoffplatten vor Fenstern sowie Schutznetze.
Brennpunkte
Verheerender GroÃŸbrand mit 128 Toten: Regierung in Hongkong gedenkt der Opfer
- AFP - 29. November 2025, 05:44 Uhr
Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in Hongkong mit 128 Toten ist am Samstag der Opfer gedacht worden. Rund 200 Menschen wurden nach einem der verheerendsten BrÃ¤nde der Stadt nach wie vor vermisst.
Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in Hongkong mit 128 Toten ist am Samstag der Opfer gedacht worden. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, stand mit mehreren Ministern und Dutzenden hochrangigen Beamten am Morgen drei Minuten lang schweigend vor dem Regierungssitz, wo die Flaggen Chinas und Hongkongs auf Halbmast wehten. Rund 200 Menschen wurden nach einem der verheerendsten BrÃ¤nde der Stadt nach wie vor vermisst, 89 Leichen waren noch nicht identifiziert.
Weitere Meldungen
Die AnwÃ¤lte des frÃ¼heren brasilianischen PrÃ¤sidenten Jair Bolsonaro haben Berufung gegen seine Verurteilung wegen PutschplÃ¤nen zu 27 Jahren Haft eingelegt. In einem Dokument,Mehr
Bei Ãœberschwemmungen und Erdrutschen infolge des Zyklons "Ditwah" ist die Zahl der Todesopfer in Sri Lanka auf mehr als 120 gestiegen. Bislang seien 123 Todesopfer gezÃ¤hltMehr
Die Ukraine sollte aus Sicht von Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor Orban nach einem Ende des Krieges zu einem "Pufferstaat" zwischen Russland und der Nato werden. Die einzigeMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Kompromiss der Koalition zur Rentenreform lobt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Haltung der Jungen GruppeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seienMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische BundesamtMehr