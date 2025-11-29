Ungarns MinisterprÃ¤sident Orban sieht Ukraine nach Kriegsende als "Pufferstaat"

Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor Orban

Die Ukraine sollte aus Sicht von Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor Orban nach einem Ende des Krieges zu einem "Pufferstaat" zwischen Russland und der Nato werden. Die einzige "dauerhafte LÃ¶sung" fÃ¼r den Krieg in der Ukraine bestehe darin, "dass die Nachkriegsordnung auf dem grundlegenden Prinzip aufbaut, dass die Ukraine wieder zu dem Pufferstaat wird, der sie einst war", sagte Orban der "Welt am Sonntag".



"Russland behÃ¤lt jenes Territorium, das auf einer internationalen Friedenskonferenz ausgehandelt wird, und alles westlich dieser Linie â€“ bis zur Ã¶stlichen Nato-Grenze â€“ bildet das Territorium des ukrainischen Staates, der erneut als Pufferstaat existieren wÃ¼rde", fuhr Orban fort.



Nato und Russland wÃ¼rden sich "auf Umfang und Ausstattung der begrenzten ukrainischen StreitkrÃ¤fte" einigen, "die in der Pufferzone operieren dÃ¼rfen, und beide Seiten geben Garantien ab, dass niemand diesen Pufferstaat unter seine eigene AutoritÃ¤t stellt". Dies sei verhandelbar. "Das VÃ¶lkerrecht kennt die Instrumente, mit denen ein solches System von Garantien geschaffen werden kann", sagte Orban.



Ungarn ist trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor inzwischen fast vier Jahren einer der letzten verbliebenen VerbÃ¼ndeten Moskaus in der EU und hÃ¤ngt nach wie vor stark von Energieimporten aus Russland ab. Am Freitag traf sich Orban mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin in Moskau.