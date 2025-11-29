WÃ¼st warnt vor Bruch der Bundesregierung

Lifestyle

  • dts - 29. November 2025, 05:00 Uhr
Friedrich Merz und Lars Klingbeil am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) hat vor einem Bruch der Bundesregierung wegen der umstrittenen Rentenpolitik gewarnt.

"Die SPD tut sich bei der Reform der Rente erkennbar schwer, aber diese Regierung darf hieran doch nicht brechen", sagte WÃ¼st dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). WÃ¼st wies Rufe nach der Bildung einer Minderheitsregierung zurÃ¼ck. "Eine Minderheitsregierung heiÃŸt am Ende nichts anderes als Neuwahlen. Ich halte nichts von diesen Spekulationen."

WÃ¼st rief alle Demokraten zu einer UnterstÃ¼tzung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf. Merz arbeite fÃ¼r eine stabile und handlungsfÃ¤hige Bundesregierung und mÃ¼sse die Regierung zusammenhalten. "Er verdient dabei nicht nur die UnterstÃ¼tzung durch alle von uns in der Union. Dieses Ansinnen ist im Interesse aller Demokraten", sagte WÃ¼st.

Indirekt forderte WÃ¼st die Junge Gruppe in der CDU/CSU-Fraktion dazu auf, das schwarz-rote Rentenpaket im Bundestag mitzutragen. Alle hÃ¤tten nun "eine besondere Verantwortung, dass wir StabilitÃ¤t in der Bundesregierung und der Koalition haben", sagte WÃ¼st: "Diese Verantwortung wird auch von den jungen Abgeordneten wahrgenommen, da bin ich mir sehr sicher."

WÃ¼st verwies auf Erfolge der Jungen Gruppe infolge ihres Widerstandes gegen das Rentenpaket. "In der Sache haben die jungen Abgeordneten doch schon etwas erreicht", sagte WÃ¼st. Die Junge Gruppe wirke "mit ihrem Engagement Ã¼ber den Tag hinaus. Allen ist jetzt klar, dass die jungen Abgeordneten ein politischer Faktor in Sachen Generationsgerechtigkeit sind und bleiben." Die Rentenkommission werde an den Interessen der jungen Menschen nicht vorbeikommen, sagte der NRW-Regierungschef: "Die Anliegen der Jungen Union werden bei der groÃŸen Rentenreform also berÃ¼cksichtigt."

