NRW fordert unbegrenzt gÃ¼ltigen Personalausweis fÃ¼r Ãœber-70-JÃ¤hrige

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Bund-LÃ¤nder-Spitzentreffen in der kommenden Woche fordert der nordrhein-westfÃ¤lische MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) BeschlÃ¼sse fÃ¼r eine umfassende EntbÃ¼rokratisierung und mehr Zusammenarbeit zwischen den LÃ¤ndern.



NÃ¶tig seien "mutige Schritte" beim Abbau von BÃ¼rokratie, sagte WÃ¼st dem "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Wir sollten uns etwa zum Ziel setzen, einen erheblichen Teil der Berichtspflichten fÃ¼r Wirtschaft und Verwaltung einfach abzuschaffen."



Der NRW-Regierungschef forderte, der Staat mÃ¼sse "in vielen Bereichen den total Ã¼berzogenen Datenschutz reduzieren". FÃ¼r die Erteilung einer Genehmigung "darf bisher eine BehÃ¶rde eine andere BehÃ¶rde oftmals nicht um Informationen bitten", sagte WÃ¼st: "Das versteht doch niemand."



Die LÃ¤nder wollten den Staat "konsequent modernisieren", sagte WÃ¼st: "Der Staat muss schneller und leistungsfÃ¤higer werden. Wir haben daran ein hohes Eigeninteresse, weil wir die Hauptlast der Verwaltung tragen." WÃ¼st kÃ¼ndigte an, Bund und LÃ¤nder wÃ¼rden "in der nÃ¤chsten Woche auf der MinisterprÃ¤sidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler eine fÃ¶derale Modernisierungsagenda beschlieÃŸen. Die Verwaltung muss moderner, schneller und digitaler werden."



WÃ¼st sprach sich fÃ¼r einen unbefristet gÃ¼ltigen Personalausweis fÃ¼r Ãœber-70-JÃ¤hrige aus. "Warum befristen wir den Personalausweis selbst fÃ¼r Menschen ab 70 Jahren? MÃ¼ssen wir diese Ã¤lteren Menschen wirklich dazu zwingen, alle paar Jahre zum BÃ¼rgeramt zu laufen? Nein." Das gehÃ¶re "hoffentlich bald der Vergangenheit an: Menschen ab 70 kÃ¶nnen dann einen unbefristeten Personalausweis bekommen."



Staatliche Genehmigungen fÃ¼r Unternehmen sollten drei Monate nach Antragstellung als erteilt gelten, sofern die zustÃ¤ndige BehÃ¶rde nicht reagiert habe, sagte WÃ¼st: "Das ist eine Umkehr des Regel-Ausnahme-VerhÃ¤ltnisses." NÃ¶tig seien "generell weniger Genehmigungspflichten". AuÃŸerdem sollten die BundeslÃ¤nder "mehr Anliegen zusammen bearbeiten". Eine grundlegende Staatsmodernisierung erfordere "Standardisierung und damit auch ein StÃ¼ck Zentralisierung", etwa mithilfe der Digitalisierung.

