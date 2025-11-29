Nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten: USA setzen alle Asylentscheidungen aus

Nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in Washington setzen die USA alle Asylentscheidungen aus. Die US-EinwanderungsbehÃ¶rde (USCIS) habe "alle Asylentscheidungen ausgesetzt, bis wir sicherstellen kÃ¶nnen, dass jeder AuslÃ¤nder so grÃ¼ndlich wie mÃ¶glich Ã¼berprÃ¼ft und kontrolliert wird", erklÃ¤rte BehÃ¶rdenleiter Joseph Edlow am Freitag (Ortszeit).
US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rte zudem, dass die USA vorÃ¼bergehend die Ausstellung von Visa fÃ¼r alle Menschen mit afghanischem Pass eingestellt hÃ¤tten. Die USA hÃ¤tten "keine hÃ¶here PrioritÃ¤t als den Schutz unserer Nation und unserer BevÃ¶lkerung", erklÃ¤rte er.
Am Vortag hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump bereits angekÃ¼ndigt, "die Migration aus allen Dritte-Welt-LÃ¤ndern dauerhaft" auszusetzen, "damit sich das US-System vollstÃ¤ndig erholen kann". USCIS hatte zudem angekÃ¼ndigt,Â die Inhaber von dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen aus 19 LÃ¤ndern zu Ã¼berprÃ¼fen. BehÃ¶rdenchef Edlow ordnete nach eigenen Angaben eine "umfassende, strenge ÃœberprÃ¼fung jeder Green Card fÃ¼r jeden AuslÃ¤nder aus jedem betroffenen Land" an. Auf der Liste stehen LÃ¤nder wie der Iran, Kuba, Venezuela, Haiti, Eritrea, Burundi, Tschad und Myanmar.
Am Mittwoch waren zwei Nationalgardisten im Zentrum der US-Hauptstadt durch SchÃ¼sse schwer verletzt worden, spÃ¤ter starb Trump zufolge eine Nationalgardistin.
Der mutmaÃŸliche Angreifer, ein Afghane, wurde festgenommen. Er war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist, nachdem er in seiner Heimat mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet hatte. Demnach gehÃ¶rte er den "Zero Units" an, einer von der CIA unterstÃ¼tzten Gruppe afghanischer ParamilitÃ¤rs. Diese Einheiten waren fÃ¼r EinsÃ¤tze gegen die radikalislamischen Taliban, das radikalislamische Terrornetzwerk Al-Kaida oder die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zustÃ¤ndig.
Berichten zufolge beantragte er 2024 Asyl in den USA, was ihm im April 2025 gewÃ¤hrt worden sei, also bereits wÃ¤hrend der Amtszeit Trumps.
Brennpunkte
Nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten: USA setzen alle Asylentscheidungen aus
- AFP - 29. November 2025, 04:34 Uhr
Nach dem Schusswaffenangriff in Washington setzen die USA alle Asylentscheidungen aus. US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rte, dass die USA vorÃ¼bergehend die Ausstellung von Visa fÃ¼r alle Menschen mit afghanischem Pass eingestellt hÃ¤tten.
Nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in Washington setzen die USA alle Asylentscheidungen aus. Die US-EinwanderungsbehÃ¶rde (USCIS) habe "alle Asylentscheidungen ausgesetzt, bis wir sicherstellen kÃ¶nnen, dass jeder AuslÃ¤nder so grÃ¼ndlich wie mÃ¶glich Ã¼berprÃ¼ft und kontrolliert wird", erklÃ¤rte BehÃ¶rdenleiter Joseph Edlow am Freitag (Ortszeit).
Weitere Meldungen
Nach dem verheerenden GroÃŸbrand in Hongkong mit 128 Toten ist am Samstag der Opfer gedacht worden. Der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, stand mitMehr
Die Ukraine sollte aus Sicht von Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor Orban nach einem Ende des Krieges zu einem "Pufferstaat" zwischen Russland und der Nato werden. Die einzigeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der StÃ¤dte- und Gemeindebund hat angesichts der steigenden Kosten fÃ¼r den Anti-Terror-Schutz davor gewarnt, dass in Zukunft vermehrte AbsagenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seienMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische BundesamtMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr