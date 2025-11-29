Nach SchÃ¼ssen auf Nationalgardisten: USA setzen alle Asylentscheidungen aus

Polizeibeamte am Tatort in Washington

Nach dem Schusswaffenangriff in Washington setzen die USA alle Asylentscheidungen aus. US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rte, dass die USA vorÃ¼bergehend die Ausstellung von Visa fÃ¼r alle Menschen mit afghanischem Pass eingestellt hÃ¤tten.

Nach dem Schusswaffenangriff auf zwei Nationalgardisten in Washington setzen die USA alle Asylentscheidungen aus. Die US-EinwanderungsbehÃ¶rde (USCIS) habe "alle Asylentscheidungen ausgesetzt, bis wir sicherstellen kÃ¶nnen, dass jeder AuslÃ¤nder so grÃ¼ndlich wie mÃ¶glich Ã¼berprÃ¼ft und kontrolliert wird", erklÃ¤rte BehÃ¶rdenleiter Joseph Edlow am Freitag (Ortszeit).



US-AuÃŸenminister Marco Rubio erklÃ¤rte zudem, dass die USA vorÃ¼bergehend die Ausstellung von Visa fÃ¼r alle Menschen mit afghanischem Pass eingestellt hÃ¤tten. Die USA hÃ¤tten "keine hÃ¶here PrioritÃ¤t als den Schutz unserer Nation und unserer BevÃ¶lkerung", erklÃ¤rte er.



Am Vortag hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump bereits angekÃ¼ndigt, "die Migration aus allen Dritte-Welt-LÃ¤ndern dauerhaft" auszusetzen, "damit sich das US-System vollstÃ¤ndig erholen kann". USCIS hatte zudem angekÃ¼ndigt,Â die Inhaber von dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen aus 19 LÃ¤ndern zu Ã¼berprÃ¼fen. BehÃ¶rdenchef Edlow ordnete nach eigenen Angaben eine "umfassende, strenge ÃœberprÃ¼fung jeder Green Card fÃ¼r jeden AuslÃ¤nder aus jedem betroffenen Land" an. Auf der Liste stehen LÃ¤nder wie der Iran, Kuba, Venezuela, Haiti, Eritrea, Burundi, Tschad und Myanmar.



Am Mittwoch waren zwei Nationalgardisten im Zentrum der US-Hauptstadt durch SchÃ¼sse schwer verletzt worden, spÃ¤ter starb Trump zufolge eine Nationalgardistin.



Der mutmaÃŸliche Angreifer, ein Afghane, wurde festgenommen. Er war laut US-Medienberichten im Jahr 2021 aus Afghanistan in die USA eingereist, nachdem er in seiner Heimat mit dem US-Auslandsgeheimdienst CIA und weiteren Regierungsstellen zusammengearbeitet hatte. Demnach gehÃ¶rte er den "Zero Units" an, einer von der CIA unterstÃ¼tzten Gruppe afghanischer ParamilitÃ¤rs. Diese Einheiten waren fÃ¼r EinsÃ¤tze gegen die radikalislamischen Taliban, das radikalislamische Terrornetzwerk Al-Kaida oder die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zustÃ¤ndig.



Berichten zufolge beantragte er 2024 Asyl in den USA, was ihm im April 2025 gewÃ¤hrt worden sei, also bereits wÃ¤hrend der Amtszeit Trumps.