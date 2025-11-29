Politik

GrÃ¼ne beraten auf Parteitag Ã¼ber Klimaschutz und AuÃŸenpolitik

  • AFP - 29. November 2025, 04:00 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼ne beraten auf Parteitag Ã¼ber Klimaschutz und AuÃŸenpolitik
Fahnen der GrÃ¼nen
Bild: AFP

Auf dem GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover stehen am Samstagvormittag die Themen Klimaschutz und Energiepolitik im Mittelpunkt. Zudem debattieren die rund 800 Delegierten Ã¼ber auÃŸenpolitische Themen, besonders den Krieg in der Ukraine.

Auf dem GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover stehen am Samstagvormittag (ab 09.00 Uhr) die Themen Klimaschutz und Energiepolitik im Mittelpunkt. Den rund 800 Delegierten liegen dazu LeitantrÃ¤ge des Bundesvorstands sowie zahlreiche weitere AntrÃ¤ge vor. Eine Kernbotschaft soll sein, ambitionierten Klimaschutz und sozialen Ausgleich miteinander zu verbinden. Der Parteitag hatte am Freitagnachmittag mit einer Grundsatzdebatte zur politischen Lage begonnen.

Weiterer Schwerpunkt der Beratungen am Samstag sind auÃŸenpolitische Themen, vor allem der Krieg in der Ukraine. Die Parteispitze hat neben dem geplanten Leitantrag auch einen Dringlichkeitsantrag vorgelegt, der auf deutliche Distanz zu dem sogenannten Friedensplan von US-PrÃ¤sident Donald Trump geht. Kontroverse Abstimmungen kÃ¶nnte es bei den GrÃ¼nen zur Nahostpolitik geben. Viele Delegierte treten fÃ¼r mehr Kritik an Israel und mehr SolidaritÃ¤t gegenÃ¼ber den PalÃ¤stinenserinnen und PalÃ¤stinensern ein.

