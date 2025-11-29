Die AfD will am Wochenende in GieÃŸen ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden. Beginn des zweitÃ¤gigen GrÃ¼ndungsparteitages in den Messehallen der mittelhessischen Stadt ist am Samstag um 10.00 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Satzungsfragen und die Wahl der neuen FÃ¼hrung fÃ¼r die Jugendorganisation. Der dem rechten Spektrum der AfD zugeordnete brandenburgische Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm gilt als Favorit fÃ¼r den Vorsitz. Die frÃ¼here AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im FrÃ¼hjahr aufgelÃ¶st, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.
Gegen die zweitÃ¤gige Veranstaltung in GieÃŸen wurde bereits massiver Gegenprotest aus Politik und Zivilgesellschaft angekÃ¼ndigt. Die BehÃ¶rden gehen bei mehr als 20 angemeldeten Kundgebungen von mehreren zehntausend Demonstranten aus. Die Polizei ist allein am Samstag mit mehreren tausend KrÃ¤ften aus ganz Deutschland im Einsatz.
Politik
AfD grÃ¼ndet in GieÃŸen neue Jugendorganisation - Proteste angekÃ¼ndigt
- AFP - 29. November 2025, 04:00 Uhr
Die AfD will an diesem Wochenende in GieÃŸen ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden. Beginn des zweitÃ¤gigen GrÃ¼ndungsparteitages in den Messehallen der mittelhessischen Stadt ist am Samstag um 10.00 Uhr. Gegen die Veranstaltung sind Proteste angekÃ¼ndigt.
Die AfD will am Wochenende in GieÃŸen ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden. Beginn des zweitÃ¤gigen GrÃ¼ndungsparteitages in den Messehallen der mittelhessischen Stadt ist am Samstag um 10.00 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Satzungsfragen und die Wahl der neuen FÃ¼hrung fÃ¼r die Jugendorganisation. Der dem rechten Spektrum der AfD zugeordnete brandenburgische Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm gilt als Favorit fÃ¼r den Vorsitz. Die frÃ¼here AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im FrÃ¼hjahr aufgelÃ¶st, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.
Weitere Meldungen
Auf dem GrÃ¼nen-Bundesparteitag in Hannover stehen am Samstagvormittag (ab 09.00 Uhr) die Themen Klimaschutz und Energiepolitik im Mittelpunkt. Den rund 800 Delegierten liegenMehr
Die GrÃ¼nen fordern, dass Krankenkassen homÃ¶opathische Arzneimittel nicht mehr bezahlen. FÃ¼r einen entsprechenden Antrag stimmte am spÃ¤ten Freitagabend auf demMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat alle von seinem VorgÃ¤nger Joe Biden angeblich mit einem Unterschriftenautomaten ("autopen") signierten Dokumente fÃ¼r ungÃ¼ltig erklÃ¤rt. Jedes vonMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seienMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische BundesamtMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr