AfD grÃ¼ndet in GieÃŸen neue Jugendorganisation - Proteste angekÃ¼ndigt

Die AfD will am Wochenende in GieÃŸen ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden. Beginn des zweitÃ¤gigen GrÃ¼ndungsparteitages in den Messehallen der mittelhessischen Stadt ist am Samstag um 10.00 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Satzungsfragen und die Wahl der neuen FÃ¼hrung fÃ¼r die Jugendorganisation. Der dem rechten Spektrum der AfD zugeordnete brandenburgische Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm gilt als Favorit fÃ¼r den Vorsitz. Die frÃ¼here AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im FrÃ¼hjahr aufgelÃ¶st, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.



Gegen die zweitÃ¤gige Veranstaltung in GieÃŸen wurde bereits massiver Gegenprotest aus Politik und Zivilgesellschaft angekÃ¼ndigt. Die BehÃ¶rden gehen bei mehr als 20 angemeldeten Kundgebungen von mehreren zehntausend Demonstranten aus. Die Polizei ist allein am Samstag mit mehreren tausend KrÃ¤ften aus ganz Deutschland im Einsatz.