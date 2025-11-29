Politik

AfD grÃ¼ndet in GieÃŸen neue Jugendorganisation - Proteste angekÃ¼ndigt

  • AFP - 29. November 2025, 04:00 Uhr
Bild vergrößern: AfD grÃ¼ndet in GieÃŸen neue Jugendorganisation - Proteste angekÃ¼ndigt
AfD-Logo (Archiv)
Bild: AFP

Die AfD will an diesem Wochenende in GieÃŸen ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden. Beginn des zweitÃ¤gigen GrÃ¼ndungsparteitages in den Messehallen der mittelhessischen Stadt ist am Samstag um 10.00 Uhr. Gegen die Veranstaltung sind Proteste angekÃ¼ndigt.

Die AfD will am Wochenende in GieÃŸen ihre neue Jugendorganisation grÃ¼nden. Beginn des zweitÃ¤gigen GrÃ¼ndungsparteitages in den Messehallen der mittelhessischen Stadt ist am Samstag um 10.00 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Satzungsfragen und die Wahl der neuen FÃ¼hrung fÃ¼r die Jugendorganisation. Der dem rechten Spektrum der AfD zugeordnete brandenburgische Landtagsabgeordnete Jean-Pascal Hohm gilt als Favorit fÃ¼r den Vorsitz. Die frÃ¼here AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative hatte sich im FrÃ¼hjahr aufgelÃ¶st, nachdem sich die Partei von ihr getrennt hatte.

Gegen die zweitÃ¤gige Veranstaltung in GieÃŸen wurde bereits massiver Gegenprotest aus Politik und Zivilgesellschaft angekÃ¼ndigt. Die BehÃ¶rden gehen bei mehr als 20 angemeldeten Kundgebungen von mehreren zehntausend Demonstranten aus. Die Polizei ist allein am Samstag mit mehreren tausend KrÃ¤ften aus ganz Deutschland im Einsatz.

    • Weitere Meldungen

