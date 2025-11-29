Kommunen befÃ¼rchten mehr Absagen von WeihnachtsmÃ¤rkten

Absperrung fÃ¼r Weihnachtsmarkt am 26.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der StÃ¤dte- und Gemeindebund hat angesichts der steigenden Kosten fÃ¼r den Anti-Terror-Schutz davor gewarnt, dass in Zukunft vermehrte Absagen von WeihnachtsmÃ¤rkten drohen.



Der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" sagte HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer AndrÃ© Berghegger: "Die Gefahr, dass WeihnachtsmÃ¤rkte Ã¶fter abgesagt werden mÃ¼ssen, besteht, da die finanziellen SpielrÃ¤ume der Kommunen geringer werden und die Bedrohungslage hinsichtlich mÃ¶glicher AnschlÃ¤ge nicht abnehmen wird."



Zu den anfallenden Kosten gehÃ¶rten "Sperren, um Amokfahrten oder Terrorangriffe, wie etwa in der Vergangenheit in Berlin oder Magdeburg, zu verhindern. Gleichzeitig sind die Personalkosten fÃ¼r Sicherheitsdienste gestiegen", erklÃ¤rte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer.



Berghegger fordert mehr UnterstÃ¼tzung der LÃ¤nder: "Aus Sicht des Deutschen StÃ¤dte- und Gemeindebundes ist Terrorabwehr in erster Linie eine polizeiliche Aufgabe. Wir sehen hier besonders die LÃ¤nder in der Pflicht, fÃ¼r die zu diesem Zweck notwendigen Sicherheitsvorkehrungen aufzukommen. StÃ¤dte und Gemeinden dÃ¼rfen mit den Kosten nicht allein gelassen werden."

