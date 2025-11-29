Lifestyle

Weimer kontert RÃ¼cktrittsforderungen der AfD

  • dts - 29. November 2025
Wolfram Weimer am 25.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht keinen Anlass, weitere Konsequenzen aus der AffÃ¤re um den von der Weimer Media Group veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel zu ziehen.

Der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (NOZ) sagte Weimer: "Ich habe als Staatsminister fÃ¼r Kultur und Medien noch viel vor." Er habe bei Amtsantritt alle TÃ¤tigkeiten im Verlag niedergelegt. "Was das Bundesministergesetz vorschreibt, habe ich erfÃ¼llt. Vielleicht werden Quereinsteiger aus der Wirtschaft einfach kritischer beÃ¤ugt."

Auf die Frage, ob er Ã¼ber einen RÃ¼cktritt nachdenke, antwortete Weimer: "Ich werde mich den rechten Trollen nicht beugen, wenn sie Kampagnen machen gegen einen bÃ¼rgerlichen Kulturpolitiker, der sie inhaltlich angreift. Die AfD regt sich ja immer wahnsinnig auf beim Thema Kulturpolitik. Ich werde keinen Zentimeter nachgeben, wenn es um unsere kulturelle Vielfalt in Theatern, Museen oder GedenkstÃ¤tten geht."

Er bezeichnete sich auÃŸerdem als "Hauptgegner" einer aggressiven Kampagne der AfD. "Da werden auch Grenzen Ã¼berschritten. Wir kÃ¶nnen nicht hinnehmen, dass unser Land in den Rechtsautoritarismus abrutscht. Die politische Mitte darf bei wichtigen Gesellschaftsdiskussionen nicht schulterzuckend zugucken und schweigen. Wir mÃ¼ssen deutlich zeigen, wofÃ¼r die Mitte steht. Denn die politischen RÃ¤nder werden immer lauter und grÃ¶ÃŸer."

Beim von der Weimer Media Group veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel handelt es sich um ein jÃ¤hrliches Treffen mit Entscheidern aus Politik und Wirtschaft. Das Magazin "Apollo News" hatte berichtet, dass mit Kontakten zu Spitzenpolitikern gegen Teilnehmerpreise von bis zu 80.000 Euro geworben werde. Weitere Medien haben inzwischen Ã¼ber mÃ¶gliche Interessenkonflikte bei Wolfram Weimer berichtet. Dieser hatte vergangene Woche entschieden, auch seine GeschÃ¤ftsanteile an der Media Group wÃ¤hrend seiner Amtszeit in der Bundesregierung treuhÃ¤nderisch verwalten zu lassen.

Die AfD-Fraktion im Bundestag fordert Weimers RÃ¼cktritt, GrÃ¼ne und Linke sehen weiteren AufklÃ¤rungsbedarf.

