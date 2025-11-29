Brennpunkte

  • AFP - 29. November 2025, 01:02 Uhr
Bild vergrößern: Kreise: US-AuÃŸenminister Rubio nimmt voraussichtlich nicht an Nato-GesprÃ¤chen kommende Woche teil
US-AuÃŸenminister Marco Rubio
US-AuÃŸenminister Marco Rubio wird nach Angaben aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen in der kommenden Woche voraussichtlich nicht an einem Treffen der Nato-AuÃŸenminister teilnehmen. Rubio habe derzeit nicht vor, an dem Treffen am Mittwoch und Donnerstag in BrÃ¼ssel teilzunehmen, stattdessen werde er seinen Stellvertreter Christopher Landau schicken, hieÃŸ es aus Kreisen, die mit Rubios ReiseplÃ¤nen vertraut sind.

Es ist Ã¤uÃŸerst ungewÃ¶hnlich, dass der Chefdiplomat der USA das jÃ¤hrliche Treffen im Dezember auslÃ¤sst - insbesondere, da es bei dem Treffen voraussichtlich vor allem um die US-BemÃ¼hungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges gehen wird. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff wird derweil in der kommenden Woche in Moskau erwartet, um Ã¼ber die Ukraine zu sprechen.

Rubio war am vergangenen Wochenende in die Schweiz gereist, um Ã¼ber einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu sprechen. Dieser wurde von europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten als zu russlandfreundlich kritisiert. Der Plan war ohne Beteiligung der europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten erstellt worden. Er hÃ¤tte vorgesehen, dass sich die Ukraine aus ihrer Ã¶stlichen Region Donezk zurÃ¼ckzieht und dass die USA Donezk, die Krim und die Region Luhansk de facto als russisch anerkennen. Nach Kritik aus Kiew und aus Europa wurde der Plan angepasst, der genaue aktuelle Inhalt ist allerdings unklar.

