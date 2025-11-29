Wirtschaft

Wirtschaftsministerin Reiche kritisiert FrÃ¼hrente

  • dts - 29. November 2025
Wirtschaftsministerin Reiche kritisiert FrÃ¼hrente
Katherina Reiche am 26.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Kompromiss der Koalition zur Rentenreform lobt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Haltung der Jungen Gruppe innerhalb der Unionsfraktion und fordert weitere Reformschritte.

"Die Junge Gruppe hat diese wichtige Debatte mit guten Argumenten gefÃ¼hrt und dadurch viel erreicht", sagte Reiche der "Welt am Sonntag". "Es zeigt, wie wichtig es ist, diese Debatten zu fÃ¼hren, auch wenn sie unbequem sind. Dabei geht es auch um hohe Teilzeitquoten oder FrÃ¼hverrentungsprogramme, die fÃ¼r Unternehmen rentenmathematisch attraktiv sind. All das gehÃ¶rt auf den Tisch."

Wenn Unternehmen einerseits Ã¼ber FachkrÃ¤ftemangel klagten, andererseits aber Menschen frÃ¼her aus dem Betrieb nÃ¤hmen, passe das nicht zusammen, kritisierte Reiche. Wichtig sei auch die deutliche StÃ¤rkung der privaten Vorsorge. "Es ist gut, dass wir das jetzt angehen, um die umlagefinanzierte Rente zu entlasten und der jungen Generation Luft zu verschaffen."

Die Lage der deutschen Wirtschaft bezeichnete die Ministerin als "fragil". Die Prognose der Bundesregierung von 1,3 Prozent Wirtschaftswachstum fÃ¼r das kommende Jahr gelte "unter der Annahme, dass keine neuen externen Schocks auftreten, dass staatliches Kapital zÃ¼gig investiert wird und dass wir den Status quo bei Strukturreformen halten. Aber ja, wir sehen neue Risiken - Handelskonflikte, ZÃ¶lle, ExportbeschrÃ¤nkungen aus China", warnte Reiche. Das Land erlebe einen massiven Vertrauensverlust, der zur Frage fÃ¼hre, ob man den Industriestandort halten und erneuern kÃ¶nne. "Jeder in der Regierung spÃ¼rt den Ernst der Lage."

Vor dem fÃ¼r kommende Woche geplanten Dialog mit Industrievertretern und Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte Reiche, die Wirtschaft spiele eine groÃŸe Rolle bei der VerteidigungsfÃ¤higkeit. "Das bedeutet weit mehr als RÃ¼stungsproduktion: Unternehmen mÃ¼ssen Vorsorge treffen - bei Personal, beim Schutz kritischer Infrastruktur und bei der Versorgung mit Komponenten, die im Ernstfall knapp werden kÃ¶nnten." Dass sich VorstÃ¤nde mit Szenarien beschÃ¤ftigten und teils selbst an WehrÃ¼bungen teilnÃ¤hmen, hÃ¤lt Reiche fÃ¼r richtig. "Das kann inspirieren."

