Symonston (dts Nachrichtenagentur) - Das australische RÃ¼stungsunternehmen EOS will seine PrÃ¤senz in Europa deutlich ausbauen und erwÃ¤gt eine Verlagerung der Firmenzentrale nach Deutschland.
"Wir planen, erst die Produktion in Deutschland aufzubauen und danach auch den Firmensitz nach Europa, wahrscheinlich Deutschland, zu holen", sagte Vorstandschef Andreas Schwer der "Welt am Sonntag". Zuvor habe EOS bereits die Patentrechte fÃ¼r seine Lasertechnologie in die deutsche Tochtergesellschaft eingebracht. Eine Verlagerung wÃ¼rde auch bedeuten, die BÃ¶rsennotierung von Sydney an die Frankfurter BÃ¶rse zu verschieben.
Mit den Schritten reagiert das Unternehmen auf das Bestreben Deutschlands, bei der militÃ¤rischen AufrÃ¼stung bevorzugt heimische Anbieter zu beauftragen. Eine europÃ¤ische Struktur und ein Sitz in Deutschland kÃ¶nnten EOS den Zugang zum wachsenden RÃ¼stungsmarkt in Europa erleichtern. EOS ist auf laser- und sensorgestÃ¼tzte Waffensysteme sowie ferngesteuerte Waffenstationen spezialisiert.
Brennpunkte
RÃ¼stungsunternehmen EOS plant Produktionsaufbau in Deutschland
- dts - 29. November 2025
.
Symonston (dts Nachrichtenagentur) - Das australische RÃ¼stungsunternehmen EOS will seine PrÃ¤senz in Europa deutlich ausbauen und erwÃ¤gt eine Verlagerung der Firmenzentrale nach Deutschland.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der StÃ¤dte- und Gemeindebund hat angesichts der steigenden Kosten fÃ¼r den Anti-Terror-Schutz davor gewarnt, dass in Zukunft vermehrte AbsagenMehr
US-AuÃŸenminister Marco Rubio wird nach Angaben aus mit der Angelegenheit vertrauten Kreisen in der kommenden Woche voraussichtlich nicht an einem Treffen der Nato-AuÃŸenministerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Konflikt um die BÃ¼rgergeld-Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) spitzt sich zu. Nach Informationen der "Rheinischen Post"Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seienMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische BundesamtMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr