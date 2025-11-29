RÃ¼stungsunternehmen EOS plant Produktionsaufbau in Deutschland

Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Symonston (dts Nachrichtenagentur) - Das australische RÃ¼stungsunternehmen EOS will seine PrÃ¤senz in Europa deutlich ausbauen und erwÃ¤gt eine Verlagerung der Firmenzentrale nach Deutschland.



"Wir planen, erst die Produktion in Deutschland aufzubauen und danach auch den Firmensitz nach Europa, wahrscheinlich Deutschland, zu holen", sagte Vorstandschef Andreas Schwer der "Welt am Sonntag". Zuvor habe EOS bereits die Patentrechte fÃ¼r seine Lasertechnologie in die deutsche Tochtergesellschaft eingebracht. Eine Verlagerung wÃ¼rde auch bedeuten, die BÃ¶rsennotierung von Sydney an die Frankfurter BÃ¶rse zu verschieben.



Mit den Schritten reagiert das Unternehmen auf das Bestreben Deutschlands, bei der militÃ¤rischen AufrÃ¼stung bevorzugt heimische Anbieter zu beauftragen. Eine europÃ¤ische Struktur und ein Sitz in Deutschland kÃ¶nnten EOS den Zugang zum wachsenden RÃ¼stungsmarkt in Europa erleichtern. EOS ist auf laser- und sensorgestÃ¼tzte Waffensysteme sowie ferngesteuerte Waffenstationen spezialisiert.

