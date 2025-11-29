Rufe aus Adenauer-Stiftung nach KÃ¼rzung der Bundesverwaltung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Gruppe von rund 30 leitenden Beamten und Politikern aus Bund und LÃ¤ndern fordert eine grundlegende Reform der Bundesverwaltung.
In einem fÃ¼nfseitigen Papier der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Ã¼ber das die "Welt am Sonntag" berichtet, schlagen sie eine Verkleinerung und Modernisierung der Bundesministerien vor, auÃŸerdem eine drastische Reduzierung der Anzahl der BehÃ¶rden der Bundesverwaltung. Derzeit gibt es 946 solcher BehÃ¶rden.
Der "GesprÃ¤chskreis Staatsmodernisierung" schlÃ¤gt auÃŸerdem vor, die Personalaufgaben der Bundesverwaltung in einer zentralen Agentur beim Bundesverwaltungsamt zusammenzufÃ¼hren und die IT im ITZ Bund. "Ein erheblicher Teil des Personalaufwuchses der Bundesverwaltung der letzten zehn Jahre dient der eigenen Verwaltung", heiÃŸt es in dem Papier. Leitung und zentrale Verwaltung machten inzwischen fast 20 Prozent der BeschÃ¤ftigten des Bundes aus. "Je grÃ¶ÃŸer die Bundesverwaltung, desto weniger leistungsfÃ¤hig wird sie." WÃ¤hrend sich die Personalausgaben in zehn Jahren verdoppelt hÃ¤tten, sei das Vertrauen in den Staat auf einen Tiefpunkt gesunken.
Zustimmung kommt dazu aus dem Bundestag: "Es bedarf einer wesentlich stÃ¤rkeren BÃ¼ndelung von Dienstleistungen im Personal- und IT-Bereich. Wir mÃ¼ssen wegkommen von Doppel-, Dreifach- und Sechzehnfach-Strukturen. Das kÃ¶nnen und sollten wir uns nicht mehr leisten", sagte Ralph Brinkhaus, ehemaliger Fraktionsvorsitzender und nun Sprecher der Unionsfraktion fÃ¼r Digitales und Staatsmodernisierung. "Wir haben im Koalitionsvertrag ein ambitioniertes Kapitel zur Staatsmodernisierung vorgelegt und meine Erwartung ist, dass dies noch in dieser Wahlperiode umgesetzt wird."

Rufe aus Adenauer-Stiftung nach Kürzung der Bundesverwaltung
29. November 2025
.
