Bas weist Kritik der Jusos an BÃ¼rgergeld-Reform zurÃ¼ck

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BÃ¤rbel Bas, Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende, hat vor ihrem Besuch des Juso-Bundeskongresses am Wochenende Kritik der SPD-Nachwuchsorganisation an der geplanten BÃ¼rgergeldreform zurÃ¼ckgewiesen.



"Ich kann den Jusos sehr gut erklÃ¤ren, warum ich absolut hinter der geplanten Reform stehe und weswegen an manchen Stellen schÃ¤rfere Sanktionen gerechtfertigt sind", sagte Bas der "Rheinischen Post" (Samstag).



Zum Vorwurf der Jusos, die geplanten MaÃŸnahmen wÃ¼rden Verelendung und Obdachlosigkeit fÃ¶rdern, sagte Bas: "Das entbehrt jeder Grundlage. Dagmar Schmidt und ich haben sehr hart mit der Union verhandelt, um genau das zu verhindern. Wir haben durchgesetzt, dass weiter auf Qualifizierung und Betreuung gesetzt wird, um Menschen eine Perspektive in Arbeit zu geben."



Man habe die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r junge Menschen verbessert. "Nur fÃ¼r die, die unsere SolidaritÃ¤t missbrauchen, machen wir es schwerer. Aber es wird ausschlieÃŸlich dann gemindert, wenn jemand ohne wichtigen Grund nicht mitmacht - etwa eine Arbeit ablehnt, MaÃŸnahmen abbricht oder Termine nicht wahrnimmt", sagte Bas. "Insbesondere fÃ¼r Familien mit Kindern und psychisch erkrankte Menschen gibt es Schutzmechanismen, wie die HÃ¤rtefallprÃ¼fung, die in jedem Einzelfall durch die Jobcenter durchgefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen. Und: Eine Minderung von Leistungen endet, wenn die beteiligte Person wieder mitmacht", sagte die Bundesarbeitsministerin, die die Reform voraussichtlich in der kommenden Woche im Kabinett einbringen will.



Auf die Frage, ob es mÃ¶glich sein werde, mit einem auch von Jusos unterstÃ¼tzten SPD-Mitgliederbegehren die Reform zu blockieren, sagte Bas: "Das sehe ich nicht. Dennoch sprechen wir viel mit den Jusos und den kritischen Stimmen in der Partei und binden sie ein." Auch rechnet sie nicht mit einer Blockade durch die Jusos im Parlament. "Die Jusos in der SPD-Bundestagsfraktion nehme ich als kritisch, aber verantwortungsvoll und vernÃ¼nftig wahr. Die Abgeordneten tragen die Reform mit, da bin ich sicher", sagte Bas.

