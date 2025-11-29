Lifestyle

HausÃ¤rzte warnen vor Masern-Ausbreitung

  • dts - 29. November 2025
Bild vergrößern: HausÃ¤rzte warnen vor Masern-Ausbreitung
Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche HausÃ¤rzteverband hat angesichts neuer Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zur Masern-Ausbreitung weiterhin zu hohe Fallzahlen in Deutschland beklagt.

"Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Wenn kein entsprechender Schutz vorhanden ist, kann eine Infektion in bestimmten FÃ¤llen auch schwere Komplikationen nach sich ziehen. Ein besonderes Risiko besteht etwa fÃ¼r SÃ¤uglinge, Schwangere oder Menschen mit ImmunschwÃ¤che", sagte HausÃ¤rzte-Co-Chefin Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth der "Rheinischen Post" (Samstag).

"Die Zahlen weltweit sind alarmierend. Aber auch in Deutschland ist die Fallzahl weiterhin zu hoch und die Impfquote nicht ausreichend", mahnte die Medizinerin. "Ein Problem ist, dass vor allem die zweite Impfung nicht oder nicht zeitgerecht wahrgenommen wird. Zudem sehen wir in den Praxen, dass viele Erwachsene noch immer nicht wissen, dass die Stiko fÃ¼r alle nach 1970 Geborenen, die als Kind nur eine oder keine Masernimpfung erhalten haben oder deren Impfstatus unklar ist, eine Impfung empfiehlt", sagte Buhlinger-GÃ¶pfarth. Daher brauche es dringend mehr AufklÃ¤rung. "Zudem benÃ¶tigen wir in Deutschland endlich klare Versorgungsstrukturen durch eine feste Anbindung an die Hausarztpraxis oder die Kinderarztpraxis, die aufklÃ¤rt, den Ãœberblick behÃ¤lt und - wo notwendig - an die Impfung erinnert", mahnte sie.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bas weist Kritik der Jusos an BÃ¼rgergeld-Reform zurÃ¼ck
    Bas weist Kritik der Jusos an BÃ¼rgergeld-Reform zurÃ¼ck

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BÃ¤rbel Bas, Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende, hat vor ihrem Besuch des Juso-Bundeskongresses am Wochenende Kritik der

    Mehr
    Banaszak will
    Banaszak will "Update fÃ¼r die Klimapolitik"

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des GrÃ¼nen-Parteitags in Hannover hat Parteichef Felix Banaszak eine Erneuerung der Klimapolitik als Ziel fÃ¼r die kommenden Tage

    Mehr
    Forscher: Nasa-Erkundungsfahrzeug nimmt GerÃ¤usche von Mini-Blitzen auf dem Mars auf
    Forscher: Nasa-Erkundungsfahrzeug nimmt GerÃ¤usche von Mini-Blitzen auf dem Mars auf

    Ein Roboter der US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa auf dem Mars hat nach EinschÃ¤tzung von Wissenschaftlern erstmals Beweise fÃ¼r Blitze auf dem Roten Planeten gesammelt. Der Nasa-Rover

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    BÃ¼rgergeld: GKV-Spitzenverband reicht erste Klagen gegen Bund ein
    BÃ¼rgergeld: GKV-Spitzenverband reicht erste Klagen gegen Bund ein
    ThÃ¼ringens Innenminister kritisiert gekipptes
    ThÃ¼ringens Innenminister kritisiert gekipptes "Compact"-Verbot
    Maier und Badenberg offen fÃ¼r AfD-Verbot in ThÃ¼ringen
    Maier und Badenberg offen fÃ¼r AfD-Verbot in ThÃ¼ringen
    Trump kÃ¼ndigt Begnadigung von wegen Drogenschmuggels inhaftiertem Ex-PrÃ¤sidenten von Honduras an
    Trump kÃ¼ndigt Begnadigung von wegen Drogenschmuggels inhaftiertem Ex-PrÃ¤sidenten von Honduras an
    Bundesliga: Gladbach und Leipzig trennen sich torlos
    Bundesliga: Gladbach und Leipzig trennen sich torlos
    GrÃ¼nen-Parteitag: Kassen sollen homÃ¶opathische Mittel nicht mehr bezahlen
    GrÃ¼nen-Parteitag: Kassen sollen homÃ¶opathische Mittel nicht mehr bezahlen

    Top Meldungen

    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seien

    Mehr
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts