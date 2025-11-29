HausÃ¤rzte warnen vor Masern-Ausbreitung

Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Deutsche HausÃ¤rzteverband hat angesichts neuer Zahlen der Weltgesundheitsorganisation zur Masern-Ausbreitung weiterhin zu hohe Fallzahlen in Deutschland beklagt.



"Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Wenn kein entsprechender Schutz vorhanden ist, kann eine Infektion in bestimmten FÃ¤llen auch schwere Komplikationen nach sich ziehen. Ein besonderes Risiko besteht etwa fÃ¼r SÃ¤uglinge, Schwangere oder Menschen mit ImmunschwÃ¤che", sagte HausÃ¤rzte-Co-Chefin Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth der "Rheinischen Post" (Samstag).



"Die Zahlen weltweit sind alarmierend. Aber auch in Deutschland ist die Fallzahl weiterhin zu hoch und die Impfquote nicht ausreichend", mahnte die Medizinerin. "Ein Problem ist, dass vor allem die zweite Impfung nicht oder nicht zeitgerecht wahrgenommen wird. Zudem sehen wir in den Praxen, dass viele Erwachsene noch immer nicht wissen, dass die Stiko fÃ¼r alle nach 1970 Geborenen, die als Kind nur eine oder keine Masernimpfung erhalten haben oder deren Impfstatus unklar ist, eine Impfung empfiehlt", sagte Buhlinger-GÃ¶pfarth. Daher brauche es dringend mehr AufklÃ¤rung. "Zudem benÃ¶tigen wir in Deutschland endlich klare Versorgungsstrukturen durch eine feste Anbindung an die Hausarztpraxis oder die Kinderarztpraxis, die aufklÃ¤rt, den Ãœberblick behÃ¤lt und - wo notwendig - an die Impfung erinnert", mahnte sie.

