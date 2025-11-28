US-BÃ¶rsen nach Thanksgiving-Pause fester - technische Probleme

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

.

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Freitag nach Thanksgiving zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.716 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.850 Punkten 0,5 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.435 Punkten 0,8 Prozent im Plus.



FÃ¼r eine Besonderheit sorgte eine StÃ¶rung beim BÃ¶rsenbetreiber CME Group, die den Future-Handel auf Aktien, WÃ¤hrungen und Rohstoffe stundenlang lahmgelegt hatte. Im Laufe des Handelstages lief das Treiben auf dem virtuellen Parkett dann aber wieder schrittweise an.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1603 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8618 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke ZuwÃ¤chse, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.252 US-Dollar gezahlt (+2,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,82 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,38 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

