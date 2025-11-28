Banaszak will "Update fÃ¼r die Klimapolitik"

Felix Banaszak am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des GrÃ¼nen-Parteitags in Hannover hat Parteichef Felix Banaszak eine Erneuerung der Klimapolitik als Ziel fÃ¼r die kommenden Tage ausgerufen.



"Wir schaffen ein Update fÃ¼r die Klimapolitik, ein Update fÃ¼r die Energiewende, konsequent sozial ausgestaltet", sagte Banaszak am Freitag dem Fernsehsender phoenix. Das Ziel sei, "dass Ã–kologie fÃ¼r alle funktioniert."



An konkreten Punkten fÃ¼r die soziale Gestaltung der Klimapolitik der GrÃ¼nen, wie das schon in der Ampel-Koalition eingebrachte Klimageld sowie ein staatlich gefÃ¶rdertes Leasing-Programm fÃ¼r E-Autos halte die Partei weiterhin fest: "Jetzt kann man sagen, nur weil es an Christian Lindner einmal gescheitert ist, lÃ¤sst man das Konzept in der Schublade, oder aber wir fÃ¼llen es mit neuem Leben," so Banaszak.



Mit Blick auf den vergangenen Koalitionsausschuss, bei dem die Lockerung des geplanten Verbrenner-Aus beschlossen wurde, habe sich gezeigt, dass die Bundesregierung "auf die komplexe wirtschaftliche Situation, auf die tiefen Strukturprobleme, die unsere Volkswirtschaft gerade wirklich hat, immer nur die eine Antwort kennt: `Den Klimaschutz, den schieben wir weg, der stÃ¶rt gerade.` Und das ist Ã¶konomisch dumm, das wird unserer Verantwortung nicht gerecht, nicht fÃ¼r unsere Kinder, aber auch nicht fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten," so der GrÃ¼nen-Vorsitzende.



Die Sorge, dass der Parteitag Ã¼ber den starken Fokus auf die Klimapolitik andere Themen wie Migration oder die Rentenpolitik vernachlÃ¤ssigen kÃ¶nnte, habe er nicht, unter anderem werde am Samstagabend Ã¼ber die Wehrpflicht debattiert: "Unser Parteitag hat eine ganze Bandbreite und ehrlicherweise: Wer Klimaschutz als Nische versteht, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt,", sagte Banaszak.

