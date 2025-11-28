Lifestyle

Banaszak will "Update fÃ¼r die Klimapolitik"

  • dts - 28. November 2025, 21:03 Uhr
Bild vergrößern: Banaszak will Update fÃ¼r die Klimapolitik
Felix Banaszak am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des GrÃ¼nen-Parteitags in Hannover hat Parteichef Felix Banaszak eine Erneuerung der Klimapolitik als Ziel fÃ¼r die kommenden Tage ausgerufen.

"Wir schaffen ein Update fÃ¼r die Klimapolitik, ein Update fÃ¼r die Energiewende, konsequent sozial ausgestaltet", sagte Banaszak am Freitag dem Fernsehsender phoenix. Das Ziel sei, "dass Ã–kologie fÃ¼r alle funktioniert."

An konkreten Punkten fÃ¼r die soziale Gestaltung der Klimapolitik der GrÃ¼nen, wie das schon in der Ampel-Koalition eingebrachte Klimageld sowie ein staatlich gefÃ¶rdertes Leasing-Programm fÃ¼r E-Autos halte die Partei weiterhin fest: "Jetzt kann man sagen, nur weil es an Christian Lindner einmal gescheitert ist, lÃ¤sst man das Konzept in der Schublade, oder aber wir fÃ¼llen es mit neuem Leben," so Banaszak.

Mit Blick auf den vergangenen Koalitionsausschuss, bei dem die Lockerung des geplanten Verbrenner-Aus beschlossen wurde, habe sich gezeigt, dass die Bundesregierung "auf die komplexe wirtschaftliche Situation, auf die tiefen Strukturprobleme, die unsere Volkswirtschaft gerade wirklich hat, immer nur die eine Antwort kennt: `Den Klimaschutz, den schieben wir weg, der stÃ¶rt gerade.` Und das ist Ã¶konomisch dumm, das wird unserer Verantwortung nicht gerecht, nicht fÃ¼r unsere Kinder, aber auch nicht fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten," so der GrÃ¼nen-Vorsitzende.

Die Sorge, dass der Parteitag Ã¼ber den starken Fokus auf die Klimapolitik andere Themen wie Migration oder die Rentenpolitik vernachlÃ¤ssigen kÃ¶nnte, habe er nicht, unter anderem werde am Samstagabend Ã¼ber die Wehrpflicht debattiert: "Unser Parteitag hat eine ganze Bandbreite und ehrlicherweise: Wer Klimaschutz als Nische versteht, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt,", sagte Banaszak.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Forscher: Nasa-Erkundungsfahrzeug nimmt GerÃ¤usche von Mini-Blitzen auf dem Mars auf
    Forscher: Nasa-Erkundungsfahrzeug nimmt GerÃ¤usche von Mini-Blitzen auf dem Mars auf

    Ein Roboter der US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa auf dem Mars hat nach EinschÃ¤tzung von Wissenschaftlern erstmals Beweise fÃ¼r Blitze auf dem Roten Planeten gesammelt. Der Nasa-Rover

    Mehr
    GrÃ¼ne starten Parteitag in Hannover
    GrÃ¼ne starten Parteitag in Hannover

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - In Hannover hat am Freitagnachmittag der Bundesparteitag der GrÃ¼nen begonnen. Bei dem dreitÃ¤gigen Treffen will sich die Partei nach den

    Mehr
    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen
    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag den traditionellen Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt offiziell entgegengenommen. Dabei handelt es

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Hisbollah betont nach TÃ¶tung von MilitÃ¤rchef durch Israel Recht auf Vergeltung
    Hisbollah betont nach TÃ¶tung von MilitÃ¤rchef durch Israel Recht auf Vergeltung
    2. Liga: Schalke erobert Tabellenspitze von Paderborn zurÃ¼ck
    2. Liga: Schalke erobert Tabellenspitze von Paderborn zurÃ¼ck
    Slownien will bei Verteidigungsindustrie mehr Zusammenarbeit
    Slownien will bei Verteidigungsindustrie mehr Zusammenarbeit
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Afghanischer TatverdÃ¤chtiger von Washington soll wegen Mordes angeklagt werden
    Afghanischer TatverdÃ¤chtiger von Washington soll wegen Mordes angeklagt werden
    Korruptionskrise mitten in Verhandlungen: Selenskyjs PrÃ¤sidialamtschef zurÃ¼ckgetreten
    Korruptionskrise mitten in Verhandlungen: Selenskyjs PrÃ¤sidialamtschef zurÃ¼ckgetreten

    Top Meldungen

    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seien

    Mehr
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts