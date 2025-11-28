Lifestyle

Forscher: Nasa-Erkundungsfahrzeug nimmt GerÃ¤usche von Mini-Blitzen auf dem Mars auf

  • AFP - 28. November 2025, 18:27 Uhr
Bild vergrößern: Forscher: Nasa-Erkundungsfahrzeug nimmt GerÃ¤usche von Mini-Blitzen auf dem Mars auf
Von "Perseverance" geschossenes Foto auf dem Mars, 2021
Bild: AFP

Ein Roboter der US-Raumfahrtorganisation Nasa auf dem Mars hat erstmals GerÃ¤usche aufgenommen, die nach Angaben von Wissenschaftlern beweisen, dass es auf dem Roten Planeten blitzt. Dies kÃ¶nnte auch fÃ¼r kÃ¼nftige bemannte Mars-Missionen eine Rolle spielen.

Ein Roboter der US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa auf dem Mars hat nach EinschÃ¤tzung von Wissenschaftlern erstmals Beweise fÃ¼r Blitze auf dem Roten Planeten gesammelt. Der Nasa-Rover "Perseverance", der den Mars seit 2021 erkundet, habe zufÃ¤llig GerÃ¤usche dieser Blitze aufgenommen, heiÃŸt es in einem Beitrag, der diese Woche im Wissenschaftsmagazin "Nature" erschien. Die Frage, ob es im staubigen und wenig erforschten Mars-Klima Ã¼berhaupt zu Blitzen kommen kann, beschÃ¤ftigt die Wissenschaft seit Langem.

Die auf dem Roten Planeten entdeckten Blitze seien jedoch nicht mit den mÃ¤chtigen, kilometerlangen LichtbÃ¶gen zu vergleichen, die es auf der Erde gibt, erlÃ¤utern die Wissenschaftler in "Nature". Die aufgenommenen GerÃ¤usche lieÃŸen eher darauf schlieÃŸen, dass es sich um Mini-Blitze handele, in etwa vergleichbar mit einem Mini-Stromschlag beim Anfassen einer TÃ¼rklinke.Â 

Diese Mini-Stromentladungen gebe es auf dem Mars Ã¼berall und immer, sagte der Chefautor der "Nature"-Studie, Baptiste Chide, der Nachrichtenagentur AFP. Die AuslÃ¶ser seien StaubkÃ¶rner, die sich durch Reibung aufladen. Wenn diese Spannung sich entlade, entstÃ¼nden die GerÃ¤usche, die von "Perseverance" aufgenommen wurden. Auch auf der Erde gebe es dieses PhÃ¤nomen, aufgrund des sehr niedrigen Drucks und der anderen Zusammensetzung der AtmosphÃ¤re komme es auf dem Mars jedoch sehr viel frÃ¼her zu einer elektrischen Entladung, sagte Chide weiter.

Das PhÃ¤nomen wird seit dem Beginn der Marserkundungen theoretisch und im Labor erforscht. Die EuropÃ¤ische RaumfahrtbehÃ¶rde (ESA) versuchte bereits mit einer Mission 2016, ihm auf die Spur zu kommen. Die Sonde "Schiaparelli" zerschellte jedoch beim Aufprall auf dem Mars.

Forscher erhoffen sich von der zufÃ¤lligen Entdeckung jetzt Erkenntnisse Ã¼ber das mysteriÃ¶se staubige Klima auf dem Mars - unter anderem zum Methan in der AtmosphÃ¤re. Auch fÃ¼r kÃ¼nftige bemannte Mars-Missionen kÃ¶nnten Erkenntnisse zu den Mini-Blitzen eine Rolle spielen, sagte Chide, denn eventuell kÃ¶nnten die AnzÃ¼ge von Astronauten dadurch beschÃ¤digt werden.

Der Physiker und Blitz-Experte Daniel Mitchard von der UniversitÃ¤t Cardiff schrieb in "Nature", die Entdeckung biete "Ã¼berzeugende Beweise fÃ¼r durch Staub erzeugte Entladungen". Da es bisher aber nur GerÃ¤usche und keine Bild-Aufzeichnungen als mÃ¶glichen Beweis fÃ¼r die Mini-Blitze gebe, rechne er damit, dass die wissenschaftliche Debatte darÃ¼ber "noch eine Weile andauert".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GrÃ¼ne starten Parteitag in Hannover
    GrÃ¼ne starten Parteitag in Hannover

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - In Hannover hat am Freitagnachmittag der Bundesparteitag der GrÃ¼nen begonnen. Bei dem dreitÃ¤gigen Treffen will sich die Partei nach den

    Mehr
    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen
    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag den traditionellen Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt offiziell entgegengenommen. Dabei handelt es

    Mehr
    Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes
    Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes

    Das Landgericht MÃ¼nchen I hat einen Mann verurteilt, der seine Ex-Freundin und den gemeinsamen kleinen Sohn den Feuertod sterben lassen wollte, um keinen Unterhalt zahlen zu

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Slownien will bei Verteidigungsindustrie mehr Zusammenarbeit
    Slownien will bei Verteidigungsindustrie mehr Zusammenarbeit
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt
    StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt
    Korruptionskrise mitten in Verhandlungen: Selenskyjs PrÃ¤sidialamtschef zurÃ¼ckgetreten
    Korruptionskrise mitten in Verhandlungen: Selenskyjs PrÃ¤sidialamtschef zurÃ¼ckgetreten
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen

    Top Meldungen

    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Lieferdienst Lieferando hat seine im Juli angekÃ¼ndigten EntlassungsplÃ¤ne eingegrenzt. Durch die Nicht-Nachbesetzung offener Stellen seien

    Mehr
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts