Forscher: Nasa-Erkundungsfahrzeug nimmt GerÃ¤usche von Mini-Blitzen auf dem Mars auf

Von "Perseverance" geschossenes Foto auf dem Mars, 2021

Ein Roboter der US-Raumfahrtorganisation Nasa auf dem Mars hat erstmals GerÃ¤usche aufgenommen, die nach Angaben von Wissenschaftlern beweisen, dass es auf dem Roten Planeten blitzt. Dies kÃ¶nnte auch fÃ¼r kÃ¼nftige bemannte Mars-Missionen eine Rolle spielen.

Ein Roboter der US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa auf dem Mars hat nach EinschÃ¤tzung von Wissenschaftlern erstmals Beweise fÃ¼r Blitze auf dem Roten Planeten gesammelt. Der Nasa-Rover "Perseverance", der den Mars seit 2021 erkundet, habe zufÃ¤llig GerÃ¤usche dieser Blitze aufgenommen, heiÃŸt es in einem Beitrag, der diese Woche im Wissenschaftsmagazin "Nature" erschien. Die Frage, ob es im staubigen und wenig erforschten Mars-Klima Ã¼berhaupt zu Blitzen kommen kann, beschÃ¤ftigt die Wissenschaft seit Langem.



Die auf dem Roten Planeten entdeckten Blitze seien jedoch nicht mit den mÃ¤chtigen, kilometerlangen LichtbÃ¶gen zu vergleichen, die es auf der Erde gibt, erlÃ¤utern die Wissenschaftler in "Nature". Die aufgenommenen GerÃ¤usche lieÃŸen eher darauf schlieÃŸen, dass es sich um Mini-Blitze handele, in etwa vergleichbar mit einem Mini-Stromschlag beim Anfassen einer TÃ¼rklinke.Â



Diese Mini-Stromentladungen gebe es auf dem Mars Ã¼berall und immer, sagte der Chefautor der "Nature"-Studie, Baptiste Chide, der Nachrichtenagentur AFP. Die AuslÃ¶ser seien StaubkÃ¶rner, die sich durch Reibung aufladen. Wenn diese Spannung sich entlade, entstÃ¼nden die GerÃ¤usche, die von "Perseverance" aufgenommen wurden. Auch auf der Erde gebe es dieses PhÃ¤nomen, aufgrund des sehr niedrigen Drucks und der anderen Zusammensetzung der AtmosphÃ¤re komme es auf dem Mars jedoch sehr viel frÃ¼her zu einer elektrischen Entladung, sagte Chide weiter.



Das PhÃ¤nomen wird seit dem Beginn der Marserkundungen theoretisch und im Labor erforscht. Die EuropÃ¤ische RaumfahrtbehÃ¶rde (ESA) versuchte bereits mit einer Mission 2016, ihm auf die Spur zu kommen. Die Sonde "Schiaparelli" zerschellte jedoch beim Aufprall auf dem Mars.



Forscher erhoffen sich von der zufÃ¤lligen Entdeckung jetzt Erkenntnisse Ã¼ber das mysteriÃ¶se staubige Klima auf dem Mars - unter anderem zum Methan in der AtmosphÃ¤re. Auch fÃ¼r kÃ¼nftige bemannte Mars-Missionen kÃ¶nnten Erkenntnisse zu den Mini-Blitzen eine Rolle spielen, sagte Chide, denn eventuell kÃ¶nnten die AnzÃ¼ge von Astronauten dadurch beschÃ¤digt werden.



Der Physiker und Blitz-Experte Daniel Mitchard von der UniversitÃ¤t Cardiff schrieb in "Nature", die Entdeckung biete "Ã¼berzeugende Beweise fÃ¼r durch Staub erzeugte Entladungen". Da es bisher aber nur GerÃ¤usche und keine Bild-Aufzeichnungen als mÃ¶glichen Beweis fÃ¼r die Mini-Blitze gebe, rechne er damit, dass die wissenschaftliche Debatte darÃ¼ber "noch eine Weile andauert".