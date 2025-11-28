Lifestyle

GrÃ¼ne starten Parteitag in Hannover

  • dts - 28. November 2025, 17:54 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼ne starten Parteitag in Hannover
GrÃ¼nen-Parteitag am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - In Hannover hat am Freitagnachmittag der Bundesparteitag der GrÃ¼nen begonnen.

Bei dem dreitÃ¤gigen Treffen will sich die Partei nach den EinbuÃŸen bei der Bundestagswahl und dem anschlieÃŸenden RÃ¼ckzug der namhaften Spitzenpolitiker Annalena Baerbock und Robert Habeck neu justieren.

Bei der Debatte zur politischen Lage beschwor Parteichefin Franziska Brantner vor den rund 800 Delegierten vor allem einen hoffnungsvollen Zukunftsausblick. "Deutschland nach vorne oder Deutschland retro - vor dieser Alternative stehen wir heute", sagte sie.

Viele Errungenschaften der Vergangenheit seien kurz zuvor noch als unrealistisch angesehen worden. Dazu mÃ¼sse man eine Aufbruchsstimmung erzeugen, so Brantner weiter. DafÃ¼r brauche es Ehrlichkeit, Eigenverantwortung, verbindende Politik und digitale Freiheit, sagte die Parteichefin.

Daneben steht am Freitagabend unter anderem bereits eine Forderung danach, dass Krankenkassen homÃ¶opathische Behandlungen kÃ¼nftig nicht mehr bezahlen, auf der Tagesordnung. Auch um Rassismus in den SicherheitsbehÃ¶rden soll es gehen.

Zudem stellt der bayerische Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener einen Antrag zur Abstimmung fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines "verpflichtenden Gesellschaftsjahrs". Dabei wird er von einigen Landespolitikern unterstÃ¼tzt. Der VorstoÃŸ erhielt aber bereits deutlichen Gegenwind aus der Partei.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen
    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag den traditionellen Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt offiziell entgegengenommen. Dabei handelt es

    Mehr
    Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes
    Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes

    Das Landgericht MÃ¼nchen I hat einen Mann verurteilt, der seine Ex-Freundin und den gemeinsamen kleinen Sohn den Feuertod sterben lassen wollte, um keinen Unterhalt zahlen zu

    Mehr
    Ã–ffentlichkeitsfahndung nach Brandanschlag auf Maus-Figur in KÃ¶ln
    Ã–ffentlichkeitsfahndung nach Brandanschlag auf Maus-Figur in KÃ¶ln

    Vier Monate nach dem Brandanschlag auf die Maus-Figur vor dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) in KÃ¶ln sucht die Polizei mit Bildern einer Ãœberwachungskamera Ã¶ffentlich nach dem

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Verstaatlichung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    Brantner auf GrÃ¼nen-Parteitag: Jung und Alt nicht gegeneinander ausspielen
    StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt
    StaatsanwÃ¤ltin: MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze von Washington wird wegen Mordes angeklagt
    Selenskyj: Ukrainischer PrÃ¤sidialamtschef nach Korruptionsverdacht zurÃ¼ckgetreten
    Selenskyj: Ukrainischer PrÃ¤sidialamtschef nach Korruptionsverdacht zurÃ¼ckgetreten
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck
    Selenskyj-Berater tritt nach Korruptionsrazzia zurÃ¼ck
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere

    Top Meldungen

    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts