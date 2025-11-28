GrÃ¼ne starten Parteitag in Hannover

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - In Hannover hat am Freitagnachmittag der Bundesparteitag der GrÃ¼nen begonnen.
Bei dem dreitÃ¤gigen Treffen will sich die Partei nach den EinbuÃŸen bei der Bundestagswahl und dem anschlieÃŸenden RÃ¼ckzug der namhaften Spitzenpolitiker Annalena Baerbock und Robert Habeck neu justieren.
Bei der Debatte zur politischen Lage beschwor Parteichefin Franziska Brantner vor den rund 800 Delegierten vor allem einen hoffnungsvollen Zukunftsausblick. "Deutschland nach vorne oder Deutschland retro - vor dieser Alternative stehen wir heute", sagte sie.
Viele Errungenschaften der Vergangenheit seien kurz zuvor noch als unrealistisch angesehen worden. Dazu mÃ¼sse man eine Aufbruchsstimmung erzeugen, so Brantner weiter. DafÃ¼r brauche es Ehrlichkeit, Eigenverantwortung, verbindende Politik und digitale Freiheit, sagte die Parteichefin.
Daneben steht am Freitagabend unter anderem bereits eine Forderung danach, dass Krankenkassen homÃ¶opathische Behandlungen kÃ¼nftig nicht mehr bezahlen, auf der Tagesordnung. Auch um Rassismus in den SicherheitsbehÃ¶rden soll es gehen.
Zudem stellt der bayerische Bundestagsabgeordnete Niklas Wagener einen Antrag zur Abstimmung fÃ¼r die EinfÃ¼hrung eines "verpflichtenden Gesellschaftsjahrs". Dabei wird er von einigen Landespolitikern unterstÃ¼tzt. Der VorstoÃŸ erhielt aber bereits deutlichen Gegenwind aus der Partei.
