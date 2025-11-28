Dax arbeitet sich nach Inflationsdaten ins Plus

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax leicht zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.836 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche BÃ¶rse, Infineon und Volkswagen. Weniger erfreulich sah es fÃ¼r die Aktien von Rheinmetall, Daimler Truck und Qiagen aus.



Die Zahl des Tages war sicherlich die bundesweite Inflationsrate. Dass sie bei 2,3 Prozent verharrte, dÃ¼rfte den einen oder anderen Anleger beruhigt haben. Gleichzeitig sorgte die Stagnation auch nicht fÃ¼r Euphorie und konnte der BÃ¶rse keine entscheidende Dynamik verleihen.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag kaum verÃ¤ndert: Ein Euro kostete 1,1596 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8624 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.206 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,63 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 63,37 US-Dollar, das waren 3 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

