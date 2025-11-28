Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen

Bildtermin bei der Ãœbergabe des Weihnachtsbaumes fÃ¼r das Bundeskanzleramt am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag den traditionellen Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt offiziell entgegengenommen.



Dabei handelt es sich um eine rund 13 Meter hohe Nordmanntanne aus der Heimatregion des Kanzlers. Der 45 Jahre alte Baum stammt aus einem Wald im sauerlÃ¤ndischen Plettenberg.



Merz betonte bei der Zeremonie, dass es sich seiner Kenntnis nach das erste Mal um einen Kanzler-Christbaum aus dem Sauerland handle. Weiter hob der Bundeskanzler die Bedeutung des Waldes und der Forstwirtschaft im Besonderen fÃ¼r Deutschland hervor.



Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher WaldbesitzerverbÃ¤nde (AGDW) stiftet jedes Jahr einen groÃŸen Weihnachtsbaum fÃ¼r das Kanzleramt. Dieser kommt abwechselnd aus einem anderen Bundesland.

