Lifestyle

Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes

  • AFP - 28. November 2025, 16:38 Uhr
Bild vergrößern: Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes
Justitia
Bild: AFP

Das Landgericht MÃ¼nchen I hat einen Mann verurteilt, der seine Ex-Freundin und den gemeinsamen kleinen Sohn verbrennen wollte, um keinen Unterhalt zahlen zu mÃ¼ssen. Es verurteilte den 31-JÃ¤hrigen wegen versuchten Mordes zu zwÃ¶lfeinhalb Jahren Haft.

Das Landgericht MÃ¼nchen I hat einen Mann verurteilt, der seine Ex-Freundin und den gemeinsamen kleinen Sohn den Feuertod sterben lassen wollte, um keinen Unterhalt zahlen zu mÃ¼ssen. Wegen versuchten Mordes und weiterer Taten bekam der 31 Jahre alten Abdulrahman K. am Freitag eine Haftstrafe von zwÃ¶lfeinhalb Jahren, wie das Gericht mitteilte. Nur durch Zufall blieb das Feuer ohne grÃ¶ÃŸere Folgen.

Der Mann hatte die Frau im Mai 2022 auf der Plattform MySugardaddy kennengelernt, sie war bald danach schwanger und wurde im MÃ¤rz 2023 Mutter. Die Beziehung ging in die BrÃ¼che, weil der Mann gegen die Austragung des Kindes war. Er fÃ¼hrte parallel eine weitere Beziehung, aus der fast zeitgleich ein Kind hervorging.

Laut Gericht wollte sich der Angeklagte seinen Zahlungsverpflichtungen entziehen, da er auch fÃ¼r das zweite Kind und Darlehen fÃ¼r kostspiele Anschaffungen wie Luxusautos zahlen musste. Deshalb habe er im MÃ¤rz nachts durch die WohungstÃ¼r seiner Ex-Freundin Benzin eingeleitet und von auÃŸen angezÃ¼ndet, um diese durch einen Brand zu tÃ¶ten.

Kurz nach der Brandlegung kam es laut Urteil aber zu einer Rauchgasverpuffung. Der Knall habe die Frau geweckt, sie konnte sich leicht verletzt mit ihrem Sohn aus der brennenden Wohnung retten. Auch die 35 weiteren Bewohner des Mehrparteienhauses konnten sich retten.

Der Angeklagte hatte die Brandstiftung gestanden, eine TÃ¶tungsabsicht aber bestritten. Das Motiv, keinen Unterhalt zahlen zu wollen, ergab sich aus der Auswertung der Daten seiner Mobiltelefone, wo er intensiv zu Fragen der Unterhaltspflicht recherchiert hatte. Das Gericht nahm bei dem Angeklagten drei Mordmerkmale an, nÃ¤mlich HeimtÃ¼cke, Habgier und GemeingefÃ¤hrlichkeit.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen
    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag den traditionellen Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt offiziell entgegengenommen. Dabei handelt es

    Mehr
    Ã–ffentlichkeitsfahndung nach Brandanschlag auf Maus-Figur in KÃ¶ln
    Ã–ffentlichkeitsfahndung nach Brandanschlag auf Maus-Figur in KÃ¶ln

    Vier Monate nach dem Brandanschlag auf die Maus-Figur vor dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) in KÃ¶ln sucht die Polizei mit Bildern einer Ãœberwachungskamera Ã¶ffentlich nach dem

    Mehr
    Kronjuwelen-Diebstahl im Louvre: Vierter TatverdÃ¤chtiger ist 39 und vorbestraft
    Kronjuwelen-Diebstahl im Louvre: Vierter TatverdÃ¤chtiger ist 39 und vorbestraft

    Knapp sechs Wochen nach demÂ spektakulÃ¤ren Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei auch den vierten mutmaÃŸlichen TÃ¤ter identifiziert. Es handle sich um einen

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026

    Top Meldungen

    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts