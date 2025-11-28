Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes

Justitia

Das Landgericht MÃ¼nchen I hat einen Mann verurteilt, der seine Ex-Freundin und den gemeinsamen kleinen Sohn den Feuertod sterben lassen wollte, um keinen Unterhalt zahlen zu mÃ¼ssen. Wegen versuchten Mordes und weiterer Taten bekam der 31 Jahre alten Abdulrahman K. am Freitag eine Haftstrafe von zwÃ¶lfeinhalb Jahren, wie das Gericht mitteilte. Nur durch Zufall blieb das Feuer ohne grÃ¶ÃŸere Folgen.



Der Mann hatte die Frau im Mai 2022 auf der Plattform MySugardaddy kennengelernt, sie war bald danach schwanger und wurde im MÃ¤rz 2023 Mutter. Die Beziehung ging in die BrÃ¼che, weil der Mann gegen die Austragung des Kindes war. Er fÃ¼hrte parallel eine weitere Beziehung, aus der fast zeitgleich ein Kind hervorging.



Laut Gericht wollte sich der Angeklagte seinen Zahlungsverpflichtungen entziehen, da er auch fÃ¼r das zweite Kind und Darlehen fÃ¼r kostspiele Anschaffungen wie Luxusautos zahlen musste. Deshalb habe er im MÃ¤rz nachts durch die WohungstÃ¼r seiner Ex-Freundin Benzin eingeleitet und von auÃŸen angezÃ¼ndet, um diese durch einen Brand zu tÃ¶ten.



Kurz nach der Brandlegung kam es laut Urteil aber zu einer Rauchgasverpuffung. Der Knall habe die Frau geweckt, sie konnte sich leicht verletzt mit ihrem Sohn aus der brennenden Wohnung retten. Auch die 35 weiteren Bewohner des Mehrparteienhauses konnten sich retten.



Der Angeklagte hatte die Brandstiftung gestanden, eine TÃ¶tungsabsicht aber bestritten. Das Motiv, keinen Unterhalt zahlen zu wollen, ergab sich aus der Auswertung der Daten seiner Mobiltelefone, wo er intensiv zu Fragen der Unterhaltspflicht recherchiert hatte. Das Gericht nahm bei dem Angeklagten drei Mordmerkmale an, nÃ¤mlich HeimtÃ¼cke, Habgier und GemeingefÃ¤hrlichkeit.