Ã–ffentlichkeitsfahndung nach Brandanschlag auf Maus-Figur in KÃ¶ln

Nach dem Brandanschlag auf die Maus-Figur vor dem Westdeutschen Rundfunk in KÃ¶ln hat die Polizei eine Ã–ffentlichkeitsfahndung gestartet. Gefahndet wird mit Bildern einer Ãœberwachungskamera nach einem Unbekannten, der am Tatabend an der Maus zÃ¼ndelte.

Vier Monate nach dem Brandanschlag auf die Maus-Figur vor dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) in KÃ¶ln sucht die Polizei mit Bildern einer Ãœberwachungskamera Ã¶ffentlich nach dem mutmaÃŸlichen TÃ¤ter. Gefahndet werde nach einem unbekannten Mann, der am Tatabend "immer wieder an der orangenen Statue" gezÃ¼ndelt habe, teilte die KÃ¶lner Polizei am Freitag mit. Als die 1,70 Meter groÃŸe Fiberglasfigur Feuer fing, floh der Unbekannte auf einem Damenrad.



Mit diesem Rad sei er zuvor auch zum Tatort gelangt, hieÃŸ es weiter. Der TatverdÃ¤chtige sei zwischen 48 und 60 Jahre alt, von schlanker Statur und habe einen hellbraunen Pullover, eine blaue Hose sowie blaue Sneaker mit weiÃŸer Sohle getragen. Die Fotos, mit denen die Polizei nun nach dem Unbekannten fahndet, stammen aus einer Ãœberwachungskamera.



Der Brandanschlag ereignete sich demnach am 26. Juli zwischen 23.35 Uhr und 0.40 Uhr. "Der unbekannte TatverdÃ¤chtige hielt sich insgesamt Ã¼ber eine Stunde am Tatort auf und versuchte, das Feuer immer weiter mit Brennmaterial zu entfachen", berichteten die Beamten am Freitag weiter.



Den Angaben zufolge meldete ein Sicherheitsmitarbeiter den Brand der Maus-Figur schlieÃŸlich gegen 0.50 Uhr. Auf dem Boden neben der Figur fanden sich laut frÃ¼heren WDR-Angaben BrÃ¶ckchen von Styropor oder eines zerschnittenen Schwamms.



Die Maus-Figur war durch den Brand beschÃ¤digt worden. Viele Maus-Fans hatten damals laut WDR symbolische "erste Hilfe" geleistet und Pflaster auf die Brandstellen am rechten Arm und im Gesicht geklebt.Â



SpÃ¤ter wurde die verkohlte Maus auf eine lÃ¤ngere "Kur" geschickt, um ihre Brandwunden zu versorgen, wie es hieÃŸ. Etwa einen Monat spÃ¤ter stand die Figur wieder "gut erholt und in neuem Glanz" vor dem WDR-Vierscheibenhaus.