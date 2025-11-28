Lifestyle

Ã–ffentlichkeitsfahndung nach Brandanschlag auf Maus-Figur in KÃ¶ln

  • AFP - 28. November 2025, 16:33 Uhr
Bild vergrößern: Ã–ffentlichkeitsfahndung nach Brandanschlag auf Maus-Figur in KÃ¶ln
Mit-Erfinder Armin Maiwald und die Maus 2018 in Bayreuth
Bild: AFP

Nach dem Brandanschlag auf die Maus-Figur vor dem Westdeutschen Rundfunk in KÃ¶ln hat die Polizei eine Ã–ffentlichkeitsfahndung gestartet. Gefahndet wird mit Bildern einer Ãœberwachungskamera nach einem Unbekannten, der am Tatabend an der Maus zÃ¼ndelte.

Vier Monate nach dem Brandanschlag auf die Maus-Figur vor dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) in KÃ¶ln sucht die Polizei mit Bildern einer Ãœberwachungskamera Ã¶ffentlich nach dem mutmaÃŸlichen TÃ¤ter. Gefahndet werde nach einem unbekannten Mann, der am Tatabend "immer wieder an der orangenen Statue" gezÃ¼ndelt habe, teilte die KÃ¶lner Polizei am Freitag mit. Als die 1,70 Meter groÃŸe Fiberglasfigur Feuer fing, floh der Unbekannte auf einem Damenrad.

Mit diesem Rad sei er zuvor auch zum Tatort gelangt, hieÃŸ es weiter. Der TatverdÃ¤chtige sei zwischen 48 und 60 Jahre alt, von schlanker Statur und habe einen hellbraunen Pullover, eine blaue Hose sowie blaue Sneaker mit weiÃŸer Sohle getragen. Die Fotos, mit denen die Polizei nun nach dem Unbekannten fahndet, stammen aus einer Ãœberwachungskamera.

Der Brandanschlag ereignete sich demnach am 26. Juli zwischen 23.35 Uhr und 0.40 Uhr. "Der unbekannte TatverdÃ¤chtige hielt sich insgesamt Ã¼ber eine Stunde am Tatort auf und versuchte, das Feuer immer weiter mit Brennmaterial zu entfachen", berichteten die Beamten am Freitag weiter.

Den Angaben zufolge meldete ein Sicherheitsmitarbeiter den Brand der Maus-Figur schlieÃŸlich gegen 0.50 Uhr. Auf dem Boden neben der Figur fanden sich laut frÃ¼heren WDR-Angaben BrÃ¶ckchen von Styropor oder eines zerschnittenen Schwamms.

Die Maus-Figur war durch den Brand beschÃ¤digt worden. Viele Maus-Fans hatten damals laut WDR symbolische "erste Hilfe" geleistet und Pflaster auf die Brandstellen am rechten Arm und im Gesicht geklebt.Â 

SpÃ¤ter wurde die verkohlte Maus auf eine lÃ¤ngere "Kur" geschickt, um ihre Brandwunden zu versorgen, wie es hieÃŸ. Etwa einen Monat spÃ¤ter stand die Figur wieder "gut erholt und in neuem Glanz" vor dem WDR-Vierscheibenhaus.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen
    Merz nimmt Weihnachtsbaum aus dem Sauerland fÃ¼r Kanzleramt entgegen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag den traditionellen Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt offiziell entgegengenommen. Dabei handelt es

    Mehr
    Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes
    Mann will Ex-Freudin und Sohn verbrennen: Lange Haft wegen versuchten Mordes

    Das Landgericht MÃ¼nchen I hat einen Mann verurteilt, der seine Ex-Freundin und den gemeinsamen kleinen Sohn den Feuertod sterben lassen wollte, um keinen Unterhalt zahlen zu

    Mehr
    Kronjuwelen-Diebstahl im Louvre: Vierter TatverdÃ¤chtiger ist 39 und vorbestraft
    Kronjuwelen-Diebstahl im Louvre: Vierter TatverdÃ¤chtiger ist 39 und vorbestraft

    Knapp sechs Wochen nach demÂ spektakulÃ¤ren Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei auch den vierten mutmaÃŸlichen TÃ¤ter identifiziert. Es handle sich um einen

    Mehr
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Inflationsrate bleibt hoch: 2,3 Prozent Preisanstieg im November
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Verbrenner: Merz wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r mehr FlexibilitÃ¤t fÃ¼r Autohersteller
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Mindestens 3000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Berlin: Banner gegen NeugrÃ¼ndung von AfD-Jugendorganisation darf an Uni hÃ¤ngen
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Lieferando entlÃ¤sst 1.500 Kuriere
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    Macron will Handyverbot an Schulen auf Oberstufe ausdehnen
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    GrÃ¼ne beginnen Bundesparteitag in Hannover
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Papst Leo XIV. ruft Christen verschiedener Konfessionen zur Einheit auf
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026
    Bundestag beschlieÃŸt 524 Milliarden Euro schweren Haushalt fÃ¼r 2026

    Top Meldungen

    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent
    Inflationsrate bleibt im November unverÃ¤ndert bei 2,3 Prozent

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland bleibt im November voraussichtlich wie im Vormonat bei 2,3 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts