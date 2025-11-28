Kronjuwelen-Diebstahl im Louvre: Vierter TatverdÃ¤chtiger ist 39 und vorbestraft

Louvre-Diebstahl

Knapp sechs Wochen nach demÂ spektakulÃ¤ren Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei auch den vierten mutmaÃŸlichen TÃ¤ter identifiziert. Es handle sich um einen 39-JÃ¤hrigen aus der Pariser Vorstadt Saint-Denis.

Knapp sechs Wochen nach demÂ spektakulÃ¤ren Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei auch den vierten mutmaÃŸlichen TÃ¤ter identifiziert. Es handle sich um einen 39-JÃ¤hrigen aus der Pariser Vorstadt Saint-Denis, der bereits wegen ZuhÃ¤lterei und Hehlerei vorbestraft ist, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl und Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt.Â



Der Mann war als letztes mutmaÃŸliches Mitglied der vierkÃ¶pfigen Bande am Dienstag auf einer Baustelle im westfranzÃ¶sischen Laval festgenommen worden. Drei mit ihm zusammen festgenommene VerdÃ¤chtige wurden aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen.Â



Die drei Ã¼brigen mutmaÃŸlichen Einbrecher im Alter zwischen 34 und 39 Jahren befinden sich bereits seit lÃ¤ngerem in Untersuchungshaft. Nach EinschÃ¤tzung der Staatsanwaltschaft zÃ¤hlen sie nicht zu Vertretern der organisierten KriminalitÃ¤t.Â



Bei dem Einbruch am 19. Oktober hatten die Diebe Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro und unschÃ¤tzbarem historischen Wert gestohlen. Die TÃ¤ter waren am helllichten Tag mit Hilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in das weltberÃ¼hmte Museum eingedrungen.Â Sie entkamen mit ihrer Beute auf demselben Weg und flÃ¼chteten mit Motorrollern.



Die Museumsleitung steht seit dem Diebstahl unter Druck, die seit Jahren bekannten SicherheitslÃ¼cken zu schlieÃŸen. Museumsdirektorin Laurence des Cars kÃ¼ndigte inzwischen die Einrichtung einer mobilen Polizeiwache im Louvre an. Zudem sollen bis Ende des Jahres 100 neue Ãœberwachungskameras im Museum angebracht werden.



Unterdessen kÃ¼ndigte das Museum an, im kommenden Jahr den Eintrittspreis fÃ¼r Nicht-EuropÃ¤er auf 32 Euro zu erhÃ¶hen. Das sind zehn Euro mehr als der aktuelle Preis und entspricht einer Steigerung um 45 Prozent. Das Museum hofft auf zusÃ¤tzliche Einnahmen in HÃ¶he von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr, die fÃ¼r die anstehenden Arbeiten verwendet werden sollen.



Besonders betroffen werden US-BÃ¼rger und chinesische Reisende sein, sie belegen Platz eins und drei bei den auslÃ¤ndischen Besuchern.Â



Nach offiziellen Angaben besuchten im vergangenen Jahr etwa 8,7 Millionen Menschen das Museum, darunter 69 Prozent AuslÃ¤nder.