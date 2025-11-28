DÃ¤mmerland an Spitze der Album-Charts

Radio, via dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Das Fantasy-Projekt "DÃ¤mmerland" steht mit "DÃ¤mmerland 2" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Das Projekt um Versengold-SÃ¤nger Malte Hoyer und Kissin` Dynamite-"KapitÃ¤n" Hannes Braun, bei dem unter anderem auch Annie Hurdy Gurdy oder The Dark Tenor mitgewirkt haben, verknÃ¼pft Roman, HÃ¶rbuch und Musikalbum.



Dahinter folgt die "Anthology Collection" der Beatles. Die PilzkÃ¶pfe starten auf Rang zwei und debÃ¼tieren mit der separat erhÃ¤ltlichen Platte "Anthology 4" zusÃ¤tzlich an neunter Stelle. K-Pop von den Stray Kids ("SKZ It Tape `Do It`", drei), Deutschrap von Pashanim ("Junge Ceos 1", fÃ¼nf), Filmmusik aus dem Blockbuster "Wicked: For Good" (sechs) sowie weihnachtliche KlÃ¤nge von den No Angels ("It`s Christmas", zehn) zieren auÃŸerdem die Top 10.



In den Single-Charts gelingt es Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia", eins) weiterhin, die immer stÃ¤rker werdende Mariah Carey ("All I Want For Christmas Is You", zwei) noch auf Distanz zu halten. Doch 34 platzierte Festtagslieder lÃ¤uten die Adventszeit ein.



Darunter u. a. "Last Christmas" von Wham! (drei), Brenda Lees "Rockin` Around The Christmas Tree" (sechs) sowie die NeuzugÃ¤nge "Christmas In This Room" (Vanessa Mai, 39) und "Winter Wonderland" (Helene Fischer, 55). Den hÃ¶chsten New Entry landen Paula Hartmann & Berq mit "Gegenteil von GlÃ¼ck" auf Position 23.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.

