Bundestag beschlieÃŸt Haushalt 2026

  • dts - 28. November 2025, 15:00 Uhr
Bild vergrößern: Bundestag beschlieÃŸt Haushalt 2026
Bundestagssitzung am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat den Haushalt fÃ¼r das kommende Jahr beschlossen. 322 Abgeordnete votierten am Freitag in namentlicher Abstimmung fÃ¼r das entsprechende Haushaltsgesetz 2026, 252 dagegen.

Insgesamt soll der Bund demnach nÃ¤chstes Jahr 524,54 Milliarden Euro ausgeben dÃ¼rfen. Das sind 21,54 Milliarden Euro mehr als 2025 und stellt zugleich ein Plus von 4,4 Prozent im Vergleich zum Regierungsentwurf (520,48 Milliarden Euro) dar.

FÃ¼r Investitionen sind 58,35 Milliarden Euro ausgewiesen (2025: 62,73 Milliarden Euro) - 2,23 Milliarden Euro mehr als im Entwurf geplant. FÃ¼r die kommenden Haushaltsjahre sind VerpflichtungsermÃ¤chtigungen in HÃ¶he von insgesamt 449,91 Milliarden Euro vorgesehen - ein Plus von 18,93 Milliarden Euro im Vergleich zum Regierungsentwurf.

Die Nettokreditaufnahme soll bei 97,96 Milliarden Euro liegen - rund acht Milliarden Euro hÃ¶her als von der Bundesregierung geplant. Die Einnahmen aus Steuern und steuerÃ¤hnlichen Abgaben werden mit 387,21 Milliarden Euro veranschlagt (2025: 386,84 Milliarden Euro) und liegen damit 3,38 Milliarden Euro Ã¼ber dem von der Regierung ursprÃ¼nglich angenommenen Wert.

