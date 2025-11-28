Nach "Besetzung" ihres Klosters in Ã–sterreich: Nonnen dÃ¼rfen vorerst bleiben

Nonne Rita, 82

Mit der 'Besetzung' ihres Klosters haben drei Nonnen aus Ã–sterreich im September weltweit fÃ¼r Schlagzeilen gesorgt - nun sollen sie vorerst dort bleiben dÃ¼rfen.

Mit der "Besetzung" ihres Klosters haben drei Nonnen aus Ã–sterreich im September weltweit fÃ¼r Schlagzeilen gesorgt - nun sollen sie vorerst dort bleiben dÃ¼rfen. Den Ordensfrauen, die aus einem Altersheim "ausgebrochen" und in ihr leer stehendes Kloster zurÃ¼ckgezogen waren, sei ein entsprechender Vorschlag unterbreitet worden, teilte am Freitag der zustÃ¤ndige Propst Markus Grasl mit. Demnach dÃ¼rfen die Ã¼ber 80 Jahre alten Nonnen Rita, Regina und Bernadette unter bestimmten Bedingungen "bis auf Weiteres" im Kloster Goldenstein bleiben.Â



"Ich bin weiterhin der Meinung, dass die Schwestern in einem Pflegeheim umfassend betreut werden wÃ¼rden, nehme aber den Wunsch der drei sehr ernst", erklÃ¤rte Grasl. Zu seinen Bedingungen fÃ¼r einen Verbleib der Augustiner-Chorfrauen in dem Kloster bei Salzburg gehÃ¶rt nach Angaben eines Sprechers die Einstellung der AktivitÃ¤ten auf Online-Medien - Ã¼ber diese hatten die betagten Ordensfrauen weltweit fÃ¼r Aufsehen gesorgt und massenhaft UnterstÃ¼tzung bekommen.Â



Laut dem mit UnterstÃ¼tzern der Nonnen ausgehandeltem Vorschlag mÃ¼ssen diese auch die "fÃ¼r ein geistlich-spirituelles Leben im Kloster notwendige Klausur" wiederherstellen, also abgeschieden leben. Zudem soll den drei Frauen im Alter von 82, 86 und 88 Jahren Pflegepersonal 24 Stunden am Tag zur Seite stehen und sich eine Ã„rztin um ihre medizinische Versorgung kÃ¼mmern. "Sobald die Schwestern in solcher Weise pflegebedÃ¼rftig sind, dass die Betreuung im Kloster nicht mehr mÃ¶glich ist", mÃ¼ssten die betagten Nonnen ins Pflegeheim, erklÃ¤rte Propst Grasl.