Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Politikerin Ricarda Lang hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert und ihm ein ausgrenzendes PolitikverstÃ¤ndnis sowie FÃ¼hrungsprobleme in der Union vorgeworfen.
"Bei Friedrich Merz ist das Problem nicht, dass er sagt, was er denkt, aber es ist manchmal das Problem, was er denkt - und dass das ziemlich ausgrenzend ist", sagte sie T-Online. Merz denke "nicht so viel darÃ¼ber nach, wie er das Land zusammenfÃ¼hren kann, sondern sehr viel darÃ¼ber, wer eigentlich nicht dazugehÃ¶rt".
Lang verwies dabei auf umstrittene Ã„uÃŸerungen des Kanzlers, etwa zu Problemen im "Stadtbild", und sprach von einer "Lernkurve im Minusbereich". Der CDU-Chef schaue hÃ¤ufig auf "die, die irgendwie nicht ins Stadtbild passen, die, die zu arm sind, die, die seiner Meinung nach nicht genug leisten", oder auf LÃ¤nder, auf die er "offensichtlich ein bisschen herabschaut", so Lang.
Zugleich attestierte sie Merz ein FÃ¼hrungsproblem in der eigenen Partei. Er habe der Union jahrelang versprochen, nach der Ã„ra Merkel werde es "CDU pur" ohne Kompromisse geben. "Jetzt ist er in der Regierung - und das funktioniert mit der RealitÃ¤t nicht so ganz", sagte Lang mit Blick auf den Rentenstreit zwischen der ParteifÃ¼hrung und der Jungen Gruppe der Unionsfraktion. Das Aufbegehren vieler JÃ¼ngerer in der Union sei auch "eine EnttÃ¤uschung gegen eine Vaterfigur, die nicht das liefert, was sie versprochen hat". Merz` "groÃŸkotziges Gebaren aus dem Wahlkampf" falle ihm nun "ziemlich auf die FÃ¼ÃŸe".
Lifestyle
Lang kritisiert Merz: "GroÃŸkotziges Gebaren"
- dts - 28. November 2025, 14:56 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Politikerin Ricarda Lang hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert und ihm ein ausgrenzendes PolitikverstÃ¤ndnis sowie FÃ¼hrungsprobleme in der Union vorgeworfen.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundestag hat den Haushalt fÃ¼r das kommende Jahr beschlossen. 322 Abgeordnete votierten am Freitag in namentlicher Abstimmung fÃ¼r dasMehr
Mit der "Besetzung" ihres Klosters haben drei Nonnen aus Ã–sterreich im September weltweit fÃ¼r Schlagzeilen gesorgt - nun sollen sie vorerst dort bleiben dÃ¼rfen. DenMehr
Trier (dts Nachrichtenagentur) - Das Westfernsehen hat laut einer neuen Studie den Tabakkonsum in der ehemaligen DDR angekurbelt - und zwar insbesondere bei Frauen. Dort, woMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr
Die im Herbst Ã¼bliche Belebung hat auch im November fÃ¼r eine sinkende Arbeitslosenzahl gesorgt: Sie ging im Vormonatsvergleich leicht um 26.000 auf 2,885 Millionen zurÃ¼ck, wieMehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag inMehr