Lang kritisiert Merz: "GroÃŸkotziges Gebaren"

Friedrich Merz am 28.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Politikerin Ricarda Lang hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert und ihm ein ausgrenzendes PolitikverstÃ¤ndnis sowie FÃ¼hrungsprobleme in der Union vorgeworfen.



"Bei Friedrich Merz ist das Problem nicht, dass er sagt, was er denkt, aber es ist manchmal das Problem, was er denkt - und dass das ziemlich ausgrenzend ist", sagte sie T-Online. Merz denke "nicht so viel darÃ¼ber nach, wie er das Land zusammenfÃ¼hren kann, sondern sehr viel darÃ¼ber, wer eigentlich nicht dazugehÃ¶rt".



Lang verwies dabei auf umstrittene Ã„uÃŸerungen des Kanzlers, etwa zu Problemen im "Stadtbild", und sprach von einer "Lernkurve im Minusbereich". Der CDU-Chef schaue hÃ¤ufig auf "die, die irgendwie nicht ins Stadtbild passen, die, die zu arm sind, die, die seiner Meinung nach nicht genug leisten", oder auf LÃ¤nder, auf die er "offensichtlich ein bisschen herabschaut", so Lang.



Zugleich attestierte sie Merz ein FÃ¼hrungsproblem in der eigenen Partei. Er habe der Union jahrelang versprochen, nach der Ã„ra Merkel werde es "CDU pur" ohne Kompromisse geben. "Jetzt ist er in der Regierung - und das funktioniert mit der RealitÃ¤t nicht so ganz", sagte Lang mit Blick auf den Rentenstreit zwischen der ParteifÃ¼hrung und der Jungen Gruppe der Unionsfraktion. Das Aufbegehren vieler JÃ¼ngerer in der Union sei auch "eine EnttÃ¤uschung gegen eine Vaterfigur, die nicht das liefert, was sie versprochen hat". Merz` "groÃŸkotziges Gebaren aus dem Wahlkampf" falle ihm nun "ziemlich auf die FÃ¼ÃŸe".

