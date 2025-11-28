Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) warnt seine Parteikollegen davor, Ã¼ber die Idee einer Minderheitsregierung zu spekulieren.
"Alle, die von Minderheitsregierung reden, meinen eigentlich eine informelle Kohabitation mit der AfD. Nach dem Motto: `Die saubere Union regiert und die Schmuddelkinder AfD helfen zur Mehrheit`", sagte der CSU-Chef dem "Focus". "Das wird nie im Leben funktionieren", fÃ¼gte SÃ¶der hinzu. "Damit unterschÃ¤tzt man auch die Entschlossenheit der Radikalen, selbst an die Macht zu kommen."
SÃ¶der ist Ã¼berzeugt, dass bei der Rente eine LÃ¶sung gelingen muss. WÃ¼rde die Koalition scheitern, dann wÃ¼rden am Ende nur "die Radikalen" davon profitieren, so der MinisterprÃ¤sident. Ideen einer Minderheitsregierung nannte SÃ¶der "Hirngespinste".
Der Unterschied zu frÃ¼her sei, dass die Koalition "herausgefordert wie noch nie durch Antidemokraten" sei, sagte der CSU-Vorsitzende. "Deswegen sind wir auch viel mehr zum Gelingen verdammt, als das frÃ¼her der Fall war."
SÃ¶der warnt eigene Leute vor Spekulation Ã¼ber Minderheitsregierung
- dts - 28. November 2025, 13:12 Uhr
