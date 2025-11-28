Dax bleibt am Mittag in Deckung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittag verhalten geblieben. Kurz nach 12:30 Uhr stand der Index bei rund 23.760 Punkten und damit etwa auf Vortagesniveau.
Die Handelsspanne halte sich "in engen Grenzen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow am Freitagmittag. "Zum Monatsende und kurz vor Beginn des letzten Handelsmonate in diesem Jahr positionieren sich die Marktteilnehmer noch einmal fÃ¼r den finalen Kurstrend zum Jahresende hin". Derzeit deuteten einige Indikationen auf eine Jahresendrallye hin. "Das bevorstehende Wochenende bremst jedoch noch den Start etwas aus. Die kommende Handelswoche dÃ¼rfte wieder wesentlich interessanter werden und mehr Kursmomentum zu bieten haben."
Mit einem gewissen Interesse wird auf die US-MÃ¤rkte geblickt, die am Nachmittag deutscher Zeit Ã¶ffnen und am Vortag wegen "Thanksgiving" geschlossen hatten.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1559 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8651 Euro zu haben.
