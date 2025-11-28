Lifestyle

Trotz Sommerepisode und KÃ¤lteeinbruch: Herbstwetter war insgesamt mild

  • AFP - 28. November 2025, 12:42 Uhr
Bild vergrößern: Trotz Sommerepisode und KÃ¤lteeinbruch: Herbstwetter war insgesamt mild
Kleiner Schneemann Ende November in Berlin
Bild: AFP

Sommerliche Temperaturen und ein KÃ¤lteeinbruch zum Schluss: Trotz einiger fÃ¼r die Jahreszeit eher unÃ¼blicher AusreiÃŸer zeigte sich der Herbst in Deutschland insgesamt mild. Auch fiel der Herbst insgesamt etwas nasser aus als Ã¼blich.

Die Durchschnittstemperatur erreichte demnach 9,7 Grad Celsius und lag damit 0,9 Grad Ã¼ber dem Referenzwert der Jahre 1961 bis 1990 sowie 0,4 Grad Ã¼ber dem Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020.Â 

Ein Spitzenwert wurde mit spÃ¤tsommerlichen 32,6 Grad Celsius am 20. September im Harzvorland und zwar in Pabstorf in Sachsen-Anhalt gemessen. Mit eisigen minus 18,5 Grad Celsius erreichte am 23. November Oberstdorf im bayerischen Landkreis OberallgÃ¤u den tiefsten Wert. Grund dafÃ¼r war ein fÃ¼r die Jahreszeit ungewÃ¶hnlich markanter Kaltlufteinbruch, der die Mitteltemperatur in weiten Teilen Deutschlands kurzzeitig auf ein eher fÃ¼r Januar Ã¼bliches Niveau drÃ¼ckte.

Der Niederschlag lag im Herbst Ã¼ber dem Soll - vor allem in der WesthÃ¤lfte Deutschlands regnete es mehr als Ã¼blich. Mit 204 Litern pro Quadratmeter lag die Niederschlagsmenge insgesamt etwa elf Prozent Ã¼ber dem Referenzwert der Jahre 1961 bis 1990 und etwa sieben Prozent Ã¼ber der Vergleichsperiode 1991 bis 2020.

Am 8. September erreichte MÃ¶nchengladbach-Hilderath in Nordrhein-Westfalen mit 118,7 Litern pro Quadratmeter den bundesweit hÃ¶chsten Tageswert an NiederschlÃ¤gen. Deutlich trockener blieb der Osten. So meldete Berlin mit 120 Litern pro Quadratmeter die geringsten NiederschlÃ¤ge.Â 

Die Sonnenscheindauer bewegte sich in diesem Herbst mit rund 300 Stunden im Ã¼blichen Bereich, wobei es im Nordosten und auf den Gipfellagen im SÃ¼den mit Spitzenwerten von rund 400 Stunden besonders sonnig war. TrÃ¼ber war es dagegen in der Mitte - vielerorts schien die Sonne dort nur 200 bis 250 Stunden.

