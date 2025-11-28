Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Israels MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu weiterhin nicht nach Deutschland einladen. "Das ist derzeit kein Thema", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.
Zuvor hatte der Sprecher den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Israel fÃ¼r das kommende Wochenende angekÃ¼ndigt. Merz will dort die GedenkstÃ¤tte Yad Vashem besuchen und einen Kranz niederlegen, sich aber auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Intellektuellen treffen.
Bei einem ebenfalls geplanten GesprÃ¤ch mit Netanjahu soll es neben den bilateralen Beziehungen auch um die Stabilisierung des Waffenstillstands in Gaza "sowie andere internationale Themen" gehen, wie es hieÃŸ.
Oft wird bei solchen Gelegenheiten aus HÃ¶flichkeit ein Gegenbesuch besprochen, in diesem Fall aber wohl nicht. "Da ist derzeit nichts geplant", unterstrich der Sprecher.
Der Internationale Strafgerichtshof hatte im letzten Jahr im Zuge des Gaza-Konflikts unter anderem auch einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen, dabei werden ihm Kriegsverbrechen vorgeworfen.
Lifestyle
Gegeneinladung fÃ¼r Netanjahu nach Deutschland "derzeit kein Thema"
- dts - 28. November 2025, 11:59 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Israels MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu weiterhin nicht nach Deutschland einladen. "Das ist derzeit kein Thema", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Rentenpolitik scharf kritisiert. "Die Rentenkommission hat jetzt freie Hand fÃ¼rMehr
Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie sei am Freitag im Alter von 94 Jahren bei sich Zuhause im niedersÃ¤chsischen Eyendorf gestorben, teilte ihre Freundin undMehr
TierschÃ¼tzer sprechen von einem "historischen Sieg fÃ¼r Haie": Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand ist ein verstÃ¤rkter Schutz fÃ¼r mehr als 70 Hai- undMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr
Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼rMehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag inMehr