Gegeneinladung fÃ¼r Netanjahu nach Deutschland "derzeit kein Thema"

Benjamin Netanjahu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Israels MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu weiterhin nicht nach Deutschland einladen. "Das ist derzeit kein Thema", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.



Zuvor hatte der Sprecher den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Israel fÃ¼r das kommende Wochenende angekÃ¼ndigt. Merz will dort die GedenkstÃ¤tte Yad Vashem besuchen und einen Kranz niederlegen, sich aber auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Intellektuellen treffen.



Bei einem ebenfalls geplanten GesprÃ¤ch mit Netanjahu soll es neben den bilateralen Beziehungen auch um die Stabilisierung des Waffenstillstands in Gaza "sowie andere internationale Themen" gehen, wie es hieÃŸ.



Oft wird bei solchen Gelegenheiten aus HÃ¶flichkeit ein Gegenbesuch besprochen, in diesem Fall aber wohl nicht. "Da ist derzeit nichts geplant", unterstrich der Sprecher.



Der Internationale Strafgerichtshof hatte im letzten Jahr im Zuge des Gaza-Konflikts unter anderem auch einen Haftbefehl gegen Netanjahu erlassen, dabei werden ihm Kriegsverbrechen vorgeworfen.

