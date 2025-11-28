Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie sei am Freitag im Alter von 94 Jahren bei sich Zuhause im niedersÃ¤chsischen Eyendorf gestorben, teilte ihre Freundin und Mitbewohnerin Linda Schnitzler der "Bild"-Zeitung mit. Sie habe van Bergen tot in ihrem Bett gefunden.Â
"Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, hatte einen entspannten und so schÃ¶nen Gesichtsausdruck." Van Bergen habe die letzten zwei Tage nur noch im Bett gelegen und ihr gesagt, sie wolle nun sterben.
Van Bergen wurde in den 1950er Jahren zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und spielte in einer Reihe zu Klassikern gewordenen Filmen wie "Des Teufels General", "Wir Wunderkinder", "Der eiserne Gustav". Auch international spielte van Bergen in verschiedenen erfolgreichen Filmen.
Ihr Name ist allerdings auch mit der TÃ¶tung ihres Liebhabers verbunden - wegen der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse wurde sie 1977 wegen Totschlags zu sieben Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt, 1981 kam sie wegen guter FÃ¼hrung vorzeitig frei. Ihre Film- und Fernsehkarriere konnte sie nach der Freilassung fortsetzen und spielte noch zahlreiche Rollen. Auch beim jÃ¼ngeren Publikum bekannt wurde sie 2009 als Teilnehmerin des RTL-"Dschungelcamp", van Bergen konnte die damalige Staffel gewinnen.
Lifestyle
Schauspielerin Ingrid van Bergen mit 94 Jahren gestorben
- AFP - 28. November 2025, 11:29 Uhr
Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie sei am Freitag im Alter von 94 Jahren bei sich Zuhause im niedersÃ¤chsischen Eyendorf gestorben, teilte ihre Freundin und Mitbewohnerin Linda Schnitzler der 'Bild'-Zeitung mit.
Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie sei am Freitag im Alter von 94 Jahren bei sich Zuhause im niedersÃ¤chsischen Eyendorf gestorben, teilte ihre Freundin und Mitbewohnerin Linda Schnitzler der "Bild"-Zeitung mit. Sie habe van Bergen tot in ihrem Bett gefunden.Â
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Israels MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu weiterhin nicht nach Deutschland einladen. "Das ist derzeit kein Thema",Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Rentenpolitik scharf kritisiert. "Die Rentenkommission hat jetzt freie Hand fÃ¼rMehr
TierschÃ¼tzer sprechen von einem "historischen Sieg fÃ¼r Haie": Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand ist ein verstÃ¤rkter Schutz fÃ¼r mehr als 70 Hai- undMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.Mehr
Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼rMehr
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag inMehr