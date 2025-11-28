Schauspielerin Ingrid van Bergen mit 94 Jahren gestorben

WeiÃŸe Rosen und Teelichte

Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie sei am Freitag im Alter von 94 Jahren bei sich Zuhause im niedersÃ¤chsischen Eyendorf gestorben, teilte ihre Freundin und Mitbewohnerin Linda Schnitzler der "Bild"-Zeitung mit. Sie habe van Bergen tot in ihrem Bett gefunden.Â



"Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, hatte einen entspannten und so schÃ¶nen Gesichtsausdruck." Van Bergen habe die letzten zwei Tage nur noch im Bett gelegen und ihr gesagt, sie wolle nun sterben.



Van Bergen wurde in den 1950er Jahren zu einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen und spielte in einer Reihe zu Klassikern gewordenen Filmen wie "Des Teufels General", "Wir Wunderkinder", "Der eiserne Gustav". Auch international spielte van Bergen in verschiedenen erfolgreichen Filmen.



Ihr Name ist allerdings auch mit der TÃ¶tung ihres Liebhabers verbunden - wegen der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse wurde sie 1977 wegen Totschlags zu sieben Jahren GefÃ¤ngnis verurteilt, 1981 kam sie wegen guter FÃ¼hrung vorzeitig frei. Ihre Film- und Fernsehkarriere konnte sie nach der Freilassung fortsetzen und spielte noch zahlreiche Rollen. Auch beim jÃ¼ngeren Publikum bekannt wurde sie 2009 als Teilnehmerin des RTL-"Dschungelcamp", van Bergen konnte die damalige Staffel gewinnen.