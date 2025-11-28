Lifestyle

Artenschutzkonferenz beschlieÃŸt besseren Schutz fÃ¼r Haie und Rochen

  • AFP - 28. November 2025, 10:45 Uhr
Bild vergrößern: Artenschutzkonferenz beschlieÃŸt besseren Schutz fÃ¼r Haie und Rochen
Mantarochen werden kÃ¼nftig besser geschÃ¼tzt
Bild: AFP

TierschÃ¼tzer sprechen von einem 'historischen Sieg fÃ¼r Haie': Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand ist ein verstÃ¤rkter Schutz fÃ¼r mehr als 70 Hai- und Rochenarten beschlossen worden.

TierschÃ¼tzer sprechen von einem "historischen Sieg fÃ¼r Haie": Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand ist ein verstÃ¤rkter Schutz fÃ¼r mehr als 70 Hai- und Rochenarten beschlossen worden. Die Unterzeichnerstaaten des Washingtoner ArtenschutzÃ¼bereinkommens (Cites) stimmten bei ihrer Konferenz am Freitag fÃ¼r strengere Vorschriften fÃ¼r den Handel mit diesen Tieren. Unter den nun besser geschÃ¼tzten Arten sind Walhaie und Mantarochen.

Mehr als 70 Hai- und Rochenarten dÃ¼rfen laut der Entscheidung vom Freitag nicht mehr oder nur noch sehr eingeschrÃ¤nkt international gehandelt werden. Verboten ist demnach kÃ¼nftig der Handel mit Walhaien sowie Manta- und Teufelsrochen. Der Handel mit mehreren weiteren Haiarten wurde stÃ¤rker beschrÃ¤nkt und ist nur noch dann zulÃ¤ssig, wenn er als nachhaltig gilt.Â Dazu zÃ¤hlen Glatthaie, Hundshaie und Schlingerhaie. Â Zudem war am Vortag bereits ein Handelsverbot fÃ¼r den vom Aussterben bedrohten WeiÃŸspitzen-Hochseehai beschlossen worden.

Die BeschlÃ¼sse wurden von NaturschÃ¼tzern und Experten begrÃ¼ÃŸt. Sie hatten zuvor davor gewarnt, dass viele Hai- und Rochenarten zunehmend unter Ãœberfischung und Klimawandel leiden. "Diese Ã„nderung ist ein historischer Sieg fÃ¼r Haie", sagte Barbara Slee vom Internationalen Tierschutz-Fonds (IFAW) der Nachrichtenagentur AFP. "Die wissenschaftlichen Daten zeigen eindeutig, dass Haie als schutzbedÃ¼rftig und nicht als Fischereiressource betrachtet werden sollten."

Nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) sind mehr als ein Drittel der Rochen- und Haiarten weltweit vom Aussterben bedroht, vor allem wegen Ãœberfischung. Sie werden wegen ihrer Flossen, ihrer Leber oder ihres Fleisches gejagt - oder landen als Beifang in Fischernetzen, die eigentlich fÃ¼r andere Arten bestimmt sind.

Bei dem Treffen in Usbekistan beraten seit Montag Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die Konferenz bringt die Unterzeichnerstaaten des ArtenschutzÃ¼bereinkommens Cites zusammen, das den internationalen Handel mit Wildtieren und -pflanzen regelt und derzeit rund 36.000 Arten umfasst.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gegeneinladung fÃ¼r Netanjahu nach Deutschland
    Gegeneinladung fÃ¼r Netanjahu nach Deutschland "derzeit kein Thema"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Israels MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu weiterhin nicht nach Deutschland einladen. "Das ist derzeit kein Thema",

    Mehr
    Linke kritisiert Renten-Einigung scharf -
    Linke kritisiert Renten-Einigung scharf - "Die SPD ist umgefallen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses zur Rentenpolitik scharf kritisiert. "Die Rentenkommission hat jetzt freie Hand fÃ¼r

    Mehr
    Schauspielerin Ingrid van Bergen mit 94 Jahren gestorben
    Schauspielerin Ingrid van Bergen mit 94 Jahren gestorben

    Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot. Sie sei am Freitag im Alter von 94 Jahren bei sich Zuhause im niedersÃ¤chsischen Eyendorf gestorben, teilte ihre Freundin und

    Mehr
    Bundesregierung wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Zulassungen von Verbrenner-Autos nach 2035
    Bundesregierung wirbt in BrÃ¼ssel fÃ¼r Zulassungen von Verbrenner-Autos nach 2035
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Frankreichs Parlament stimmt fÃ¼r Nationalisierung von ArcelorMittal - Regierung lehnt ab
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Bis zu 5000 Euro: Koalition kÃ¼ndigt KaufprÃ¤mie fÃ¼r E-Autos und Plugin-Hybride an
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Experten beraten Ã¼ber Wege zu einer zuverlÃ¤ssigen Bahn
    Weitere Anklage in Zusammenhang mit Drogenhandel in groÃŸem Stil in Hessen
    Weitere Anklage in Zusammenhang mit Drogenhandel in groÃŸem Stil in Hessen
    Einer von zwei Haft-Ausbrechern in Frankreich wieder festgenommen
    Einer von zwei Haft-Ausbrechern in Frankreich wieder festgenommen
    Urteil: Rentenversicherung darf hochgerechnete BeitrÃ¤ge nicht rÃ¼ckwirkend korrigieren
    Urteil: Rentenversicherung darf hochgerechnete BeitrÃ¤ge nicht rÃ¼ckwirkend korrigieren
    Wagenknecht: Wahlausschuss lehnt BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ab
    Wagenknecht: Wahlausschuss lehnt BSW-Einspruch gegen Bundestagswahlergebnis ab
    Umfrage: Schulleitungen haben zu wenig Zeit fÃ¼r Leitungsaufgaben
    Umfrage: Schulleitungen haben zu wenig Zeit fÃ¼r Leitungsaufgaben
    Umfrage: Deutsche haben am meisten Angst vor Krebs und Demenz
    Umfrage: Deutsche haben am meisten Angst vor Krebs und Demenz

    Top Meldungen

    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation
    LÃ¤nderdaten deuten auf gleichbleibende Inflation

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Daten der statistischen LandesÃ¤mter deuten auf eine insgesamt nahezu unverÃ¤nderte Teuerungsrate, allerdings mit minimal steigender Tendenz.

    Mehr
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken
    Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

    Die Arbeitslosigkeit ist im November leicht gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 26.000 auf 2.885.000, wie die Bundesagentur fÃ¼r

    Mehr
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich
    Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt. Wie die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit am Freitag in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts