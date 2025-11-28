Artenschutzkonferenz beschlieÃŸt besseren Schutz fÃ¼r Haie und Rochen

Mantarochen werden kÃ¼nftig besser geschÃ¼tzt

TierschÃ¼tzer sprechen von einem "historischen Sieg fÃ¼r Haie": Bei der Welt-Artenschutzkonferenz im usbekischen Samarkand ist ein verstÃ¤rkter Schutz fÃ¼r mehr als 70 Hai- und Rochenarten beschlossen worden. Die Unterzeichnerstaaten des Washingtoner ArtenschutzÃ¼bereinkommens (Cites) stimmten bei ihrer Konferenz am Freitag fÃ¼r strengere Vorschriften fÃ¼r den Handel mit diesen Tieren. Unter den nun besser geschÃ¼tzten Arten sind Walhaie und Mantarochen.



Mehr als 70 Hai- und Rochenarten dÃ¼rfen laut der Entscheidung vom Freitag nicht mehr oder nur noch sehr eingeschrÃ¤nkt international gehandelt werden. Verboten ist demnach kÃ¼nftig der Handel mit Walhaien sowie Manta- und Teufelsrochen. Der Handel mit mehreren weiteren Haiarten wurde stÃ¤rker beschrÃ¤nkt und ist nur noch dann zulÃ¤ssig, wenn er als nachhaltig gilt.Â Dazu zÃ¤hlen Glatthaie, Hundshaie und Schlingerhaie. Â Zudem war am Vortag bereits ein Handelsverbot fÃ¼r den vom Aussterben bedrohten WeiÃŸspitzen-Hochseehai beschlossen worden.



Die BeschlÃ¼sse wurden von NaturschÃ¼tzern und Experten begrÃ¼ÃŸt. Sie hatten zuvor davor gewarnt, dass viele Hai- und Rochenarten zunehmend unter Ãœberfischung und Klimawandel leiden. "Diese Ã„nderung ist ein historischer Sieg fÃ¼r Haie", sagte Barbara Slee vom Internationalen Tierschutz-Fonds (IFAW) der Nachrichtenagentur AFP. "Die wissenschaftlichen Daten zeigen eindeutig, dass Haie als schutzbedÃ¼rftig und nicht als Fischereiressource betrachtet werden sollten."



Nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) sind mehr als ein Drittel der Rochen- und Haiarten weltweit vom Aussterben bedroht, vor allem wegen Ãœberfischung. Sie werden wegen ihrer Flossen, ihrer Leber oder ihres Fleisches gejagt - oder landen als Beifang in Fischernetzen, die eigentlich fÃ¼r andere Arten bestimmt sind.



Bei dem Treffen in Usbekistan beraten seit Montag Experten aus mehr als 180 LÃ¤ndern Ã¼ber Schutzbestimmungen fÃ¼r zahlreiche Tierarten. Die Konferenz bringt die Unterzeichnerstaaten des ArtenschutzÃ¼bereinkommens Cites zusammen, das den internationalen Handel mit Wildtieren und -pflanzen regelt und derzeit rund 36.000 Arten umfasst.